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12:05, 27 июля 2026

Число пострадавших при атаке дронов на Ростов-на-Дону возросло до восьми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате падения обломков дронов в Ростове-на-Дону восемь человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью дроны атаковали Ростовскую область. Власти ранее сообщили, что два человека погибли и пять получили ранения.

По уточненной информации, в результате ночной атаки дронов на Ростов-на-Дону ранения получили восемь человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – отметил он.

Слюсарь уточнил, что все пострадавшие были ранены в результате падения обломков беспилотников. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы. В ходе отражения атаки были сбиты 50 дронов.

Эвакуированы жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Повреждено здание центра для лиц без определенного места жительства. На момент атаки в учреждении находились 43 проживающих и три работника.

"В результате падения осколков дронов повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения", – написал губернатор.

В Таганроге в результате падения обломков дрона частично повреждено здание производственного объекта. Власти Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана помощь, добавил Слюсарь.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 25 июля в результате атаки дронов были ранены четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. 20 июля падение обломков беспилотника привело к лесному пожару в Шолоховском районе, а 19 июля по той же причине загорелось пшеничное поле в Красносулинском районе.

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на юге России, привели к топливному кризису. 25 июля жители Ростова-на-Дону сообщили, что цены на горючее в городе остаются повышенными. По их словам, на некоторых АЗС литр топлива стоит от 100 до 150 рублей, а на заправках сохраняются очереди.

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Автор: "Кавказский узел"

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