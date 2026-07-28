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16:00, 28 июля 2026

Два человека погибли при ликвидации последствий урагана в Ростовской области

Последствия урагана в Ростовской области. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При ликвидации последствий урагана в Ростовской области два человека погибли из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 26 июля в Ростовской области был ураган, в городах и районах региона возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. На вечер 27 июля после урагана без электроснабжения оставались тысячи жителей Новочеркасска.

Во время выполнения работ по ликвидации последствий урагана в Ростовской области погибли два человека, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности", – привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника областной администрации.

Напомним, в Ростове-на-Дону 26 июля был введен режим чрезвычайной ситуации, более 50 жителей области обратились за медпомощью после урагана, один человек погиб.

Жители Ростовской области пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, температура воздуха составляет +30 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 29 июля прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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