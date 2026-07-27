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20:56, 27 июля 2026

Тысячи жителей Новочеркасска остаются без электроснабжения после урагана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муниципальный режим ЧС введен в Новочеркасске из-за последствий урагана, без электроснабжения остаются более 3 тысяч жителей. 

Как писал "Кавказский узел", после ливней и шквалистого ветра вечером 25 июля в 15 городах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов - также с подачей воды. Электроснабжение было нарушено, в частности, в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске. 

Дончане пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов. Во время урагана в Ростове-на-Дону один человек погиб и еще 13 получили ранения.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен с сегодняшнего дня в Новочеркасске в связи с последствиями урагана, сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале. 

По словам чиновника, на 17.00 мск сегодня без электричества остаются 3200 жителей Новочеркасска. Восстановительные работы, по прогнозам, продлятся еще около суток. “Планируем восстановить энергоснабжение к исходу 28 июля”, - говорится в публикации Исакова. 

Поврежденный во время урагана газопровод планируется к 1 августа, пока от газоснабжения отключены 22 абонента. Глава города добавил, что ураган повалил 534 дерева, коммунальные службы заняты их вывозом. 

“Начала работу специальная рабочая группа, которая займется оценкой ущерба, нанесенного имуществу горожан”, - сообщил Исаков.

"Кавказский узел" также писал, что режим чрезвычайной ситуации 26 июля был введен Ростове-на-Дону, а более 50 жителей области обратились за медпомощью после урагана. 

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

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Автор: "Кавказский узел"

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