Журналисты и правозащитники раскритиковали приговор по делу Toplum TV

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Редакция находящегося в изгнании азербайджанского издания Toplum TV заявила о несогласии с обвинительным приговором, вынесенным журналистам издания и активистам Института демократических инициатив, назвав уголовное преследование политически мотивированным. Международные организации по защите свободы прессы осудили решение суда и призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

Как писал «Кавказский узел», в числе обвиняемых по делу Toplum TV находились учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 8 июня гособвинитель запросил для обвиняемых длительные сроки заключения – от 13 до 16 лет. Защита попросила оправдать обвиняемых. 27 июля был в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор по этому делу.

Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли были осуждены на 15 лет лишения свободы, Алескер Мамедли и Али Зейналов (Али Зейнал) – на 14 лет, Рамиль Бабаев, Мушвиг Джаббар и Илькин Амрахов – на 13 лет, Фарид Исмаилов – на 12 лет, Эльмир Аббасов — на 11 месяцев и 28 дней. При этом Аббасов во время предварительного и судебного следствия находился на свободе под надзором полиции и был взят под стражу после оглашения приговора в зале суда. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию.

Toplum TV отвергло обвинения в адрес коллег

Коллектив редакции Toplum TV в изгнании осудил вынесенный судом в Азербайджане обвинительный приговор журналистам этого издания и активистам партнерской организации Институт демократических инициатив.

После почти трех лет формальных следственных действий и судебных процессов, носивших, как говорится в заявлении редакции, «формальный и сфабрикованный характер», 27 июля 2026 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес обвинительный приговор, осудив журналистов и активистов к длительным срокам заключения.

«Toplum TV с 2016 года действует в Азербайджане как одно из немногих независимых медиа, придерживающихся принципов профессиональной журналистики и служащих праву общества на получение информации. С момента своего основания «Toplum TV» освещало проблемы граждан, предоставляло обществу точную, беспристрастную информацию о событиях в стране, соответствующую общественным интересам, а также выступало платформой для выражения различных мнений и голосов, которые пытались заставить замолчать», - далее говорится в заявлении редакции.

Более того, Toplum TV продолжает оставаться одним из наиболее точных и беспристрастных источников новостей для миллионов читателей и пользователей в Азербайджане и за рубежом, даже после полицейского рейда на редакцию в марте 2024 года и арестов журналистов и сотрудников. «Несмотря на жесточайшее давление, кампании по дискредитации и тяжелую реальность вынужденного превращения в «эмигрантское» медиа после отъезда из страны, Toplum TV продолжает работать, руководствуясь принципами профессиональной журналистики», - говорится в заявлении коллектива.

Редакция рассматривает это уголовное преследование и оказанное на нее давление как часть системной политики, направленной на подавление независимых и критических голосов в Азербайджане

Toplum TV считает выдвинутые фигурантам дела обвинения необоснованными и отвергает их.

«Редакция рассматривает это уголовное преследование и оказанное на нее давление как часть системной политики, направленной на подавление независимых и критических голосов в Азербайджане. Сотрудники Toplum TV не занимались контрабандой или какой-либо иной незаконной деятельностью. Мы заявляем, что единственной причиной давления, оказанного на нас, является деятельность Toplum TV как независимого и беспристрастного медиа. Обвиняемые по делу Toplum TV с помощью юридических аргументов и доказательств обосновали, что уголовное дело, выдвинутые обвинения и вынесенный приговор полностью необоснованны», - далее сказано в заявлении.

Toplum TV заявило, что продолжит профессиональную деятельность и защищать свои права и права арестованных коллег всеми доступными юридическими средствами.

Журналистские организации потребовали освобождения осужденных

Приговор по делу Toplum TV вызвал резонанс и реакцию различных международных организаций.

Так, Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF) решительно осудил «жестокие тюремные приговоры, вынесенные 27 июля 2026 года журналистам и работникам СМИ, связанным с независимым изданием Toplum TV». «Этот вердикт представляет собой суровое эскалирование продолжающихся в Азербайджане подавлений независимой журналистики и ещё больше сужает и без того сокращающееся пространство для свободных и критических публикаций в стране», - подчеркнуто в заявлении организации.

Обвинения фигурантам дела «вытекают из ограничительного законодательства Азербайджана в сфере СМИ, которое фактически лишает независимые издания возможности получать иностранное финансирование». Криминализация механизмов финансирования стала инструментом властей для преследования независимой журналистики и ликвидации критических голосов, далее сказано в заявлении ECPMF.

Это жестокий удар по независимой журналистике и праву общественности на доступ к информации в Азербайджане

«Этот вердикт — не просто судебное решение против сотрудников Toplum TV. Это жестокий удар по независимой журналистике и праву общественности на доступ к информации в Азербайджане», — провидятся в заявлении слова Парвана Гурбанлы, главного редактора Toplum TV.

ECPMF считает, что приговор по делу Toplum TV «очередным примером того, как азербайджанские власти используют систему уголовного правосудия для замалчивания независимой журналистики». Дело Toplum TV вписывается в более широкий контекст репрессий против независимых медиа, включая преследование таких ресурсов, как Abzas Media, Meydan TV и Kanal 13, чьи журналисты сталкиваются с арестами, длительным предварительным заключением, судебным произволом и политически мотивированными обвинениями, далее подчеркивают авторы заявления.

Международное сообщество, включая Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ, должно продолжать призывать Азербайджан к ответу за выполнение своих обязательств по защите свободы слова, медиаплюрализма и права журналистов работать без страха перед тюремным заключением или местью

ECPMF призывает власти Азербайджана: немедленно и безоговорочно освободить всех журналистов и работников СМИ, находящихся в заключении за выполнение своих профессиональных обязанностей: отменить политически мотивированные приговоры; Прекратить преследование независимых медиа.

«Международное сообщество, включая Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ, должно продолжать призывать Азербайджан к ответу за выполнение своих обязательств по защите свободы слова, медиаплюрализма и права журналистов работать без страха перед тюремным заключением или местью», - сказано в заключение заявления ECPMF.

Международный институт прессы (IPI) также выступил с заявлением в связи с вынесенным судебным приговором по делу Toplum TV.

IPI решительно осудил «незаконные и основанные на злоупотреблении властью тюремные приговоры».

«Азербайджан остается одной из стран региона с наибольшим количеством журналистов в заключении. Согласно данным Платформы Совета Европы по безопасности журналистов, в настоящее время в стране находятся под стражей 36 журналистов. IPI вновь призывает к их немедленному и безусловному освобождению и призывает международное сообщество оказать реальное давление на власти Азербайджана с целью прекращения продолжающихся необоснованных арестов журналистов», — говорится в заявлении, которое приводится на сайте Toplum TV.

С осуждением приговора по делу Toplum TV выступила еще одна журналистская организация, базирующаяся в Европе.

«Это необоснованное судебное решение показывает уровень инструментализации судов в Азербайджане, которые находятся в подчинении у президента страны и чьи решения используются для того, чтобы заставить замолчать последние независимые СМИ в стране», - указано в заявлении.

Еще одна журналистская организация базирующаяся в США назвала вердикт суда по делу Toplum TV «шокирующими суровыми приговорами», являющимися «хрестоматийным примером того, как отсутствие международной ответственности» воодушевляют авторитарные правительства к преследованию своих критиков.

Политик указал н признаки фальсификации дела

Председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли также раскритиковал приговор по делу Toplum TV.

22-летнего Илькина Амрахова, у которого даже не было загранпаспорта, объявили «контрабандистом»

«Я присутствовал на всех 45–46 судебных заседания по этому делу. Журналисты Toplum TV, как Abzas Media и Meydan TV были арестованы по политическому заказу. Дело было сфальсифицировано до абсурда. Транспортную карту Тбилисского метро, найденную в доме у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли следователи «оформили» как «зарубежную банковскую карту». 22-летнего Илькина Амрахова, у которого даже не было загранпаспорта, объявили «контрабандистом». Молодой журналист Фарид Исмаилов и другие молодые люди, даже, которые занимались технической стороной журналистской работы — установкой в студии микрофонов, проверкой звука, — получили по 13–14 лет», - сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла».

Обыски проводились с участием одних и тех же понятых. Более того, один и тот же понятой в один и тот же день якобы присутствовал при обысках одновременно в Баку и Сумгаите

Он также указал на процессуальные нарушения.

«Обыски проводились с участием одних и тех же понятых. Более того, один и тот же понятой в один и тот же день якобы присутствовал при обысках одновременно в Баку и Сумгаите. На банкнотах денег, которые якобы были ввезены контрабандным путем, не были обнаружены отпечатки пальцев обвиняемых…Куда смотрели госкомтаможня, госпогранслужба, если так легко можно было контрабандой ввезти деньги в страну?», - отметил Гасанли.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".