КТК остановил погрузку нефти после атаки на два танкера близ Новороссийска

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Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, о пострадавших не сообщается.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна в Краснодарском крае, в результате пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали.

20 июля беспилотник атаковал танкер на терминале КТК под Новороссийском во время погрузки нефти. На палубе и в отсеках судна возник пожар. 19 июля беспилотники атаковали танкеры Asia и Nissos Ios также во время погрузки нефти на терминале

Танкер Nissos Sifnos, находившийся на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке. Атака произошла в 1:48 мск, танкер ходит под флагом Маршалловых островов.

«В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК», — сказано в сообщении, которое цитирует РБК. Кроме того, в шести морских милях от терминала (около 11 км) от морского терминала КТК подвергся атаке танкер Marathi, который ходит под флагом острова Мэн. Судно следовало для приема нефти.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядчиков нет, разлива нефти не произошло. Танкер остался на плаву. «Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме», — цитирует РБК сообщение консорциума.

"Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в т. ч. через Государственный департамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры", - подчеркнули в консорциуме. Это наносит существенный ущерб как республике, так и крупнейшим западным нефтяным компаниям, в том числе Chevron, Total, ExxonMobil, Shell и Eni, отметили в компании.

МИД Казахстана 19 июля осудил атаки беспилотников на суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК. Министерство назвало эти атаки посягательством на экономические интересы страны и потребовало незамедлительно прекратить нападения, сообщило ИА "Казинформ".

Кроме того, повреждения инфраструктуры зафиксированы в порту Тамань в Краснодарском крае после атаки БПЛА.

«Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранительных органов и иных ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия", - говорится в сообщении в телеграм-канале в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что Казахстан может через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех миллионов тонн нефти в год в случае остановки КТК. Этот объем значительно меньше, чем объем, поставляемый через Новороссийск (67 миллионов тонн в год).