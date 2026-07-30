Краснодарец продолжил серию извинений за съемку пожара на складе Wildberries

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Работник железнодорожной станции в Краснодаре задержан силовиками из-за съемки пожара, возникшего после атаки беспилотников. Мужчину, как и предыдущих задержанных, заставили извиниться перед камерой.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром 22 июня сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. Позже он заявил, что в больнице умерла одна из пострадавших.

Следком рапортовал, что после атаки дронов на складские комплексы в Краснодарском крае и на Ставрополье пострадали мирные жители и возбуждено уголовное дело о теракте. Речь идет о складах Wildberries, - эмблема этой компании видна на видеозаписях с горящими зданиями. В последующие дни силовики опубликовали видеозаписи с извинениями двоих задержанных - 19-летней девушки и 19-летнего парня из Кропоткина.

Краснодарские силовики распространили третье по счету видео с извинениями за съемку последствий атаки беспилотников, произошедшей 22 июля. Новым задержанным, по данным МВД, оказался 28-летний местный житель.

Мужчина снимал на видео “складское помещение в Краснодаре, охваченное огнем после атаки беспилотного летательного аппарата, а также расположенные рядом объекты”, указали правоохранители.

Протокол по статье 4.17 Закона № 608-КЗ “Об административных правонарушениях”, составленный на задержанного, направлен в административную комиссию края. Статья предусматривает штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Как и в двух предыдущих случаях, силовики вынудили задержанного каяться перед камерой. Лицо мужчины на видео скрыто. Задержанный рассказывает, что 22 июля находился “на территории железнодорожной станции” в Краснодаре “при исполнении своих служебных обязанностей”.

“Снял на мобильный телефон последствия атаки БПЛА, по складу Wildberries и выложил в запрещенную соцсеть. Данные действия могли способствовать нанесению террористических ударов украинской стороны по инфраструктуре региона. Я очень сожалею о своем поступке и хочу предупредить горожан не совершать подобных ошибок, не снимать последствия прилетов, так как за это грозит ответственность”, - говорит мужчина на записи.

Сделанная полицейскими видеозапись распространилась по региональным сообществам и была опубликована, в частности, на странице chpkrasnodara в Instagram*.

“Вместо того, чтобы бороться с беспилотниками, борются с видео и информацией, это же бред!” - написал в комментариях пользователь mikhaileme. “Данные действия всего лишь показали людям правду. Государство борется с этим, чтобы люди ничего не знали”, - добавил _bringingthepain_.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.