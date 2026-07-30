Официальный Сухум пояснил давлением разрыв отношений с Абхазией со стороны Науру

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МИД Абхазии прокомментировал решение Науру о разрыве дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявив, что на Науру оказывалось «беспрецедентное давление». Официальный Тбилиси приветствовал решение островного государства.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Грузия разорвала дипотношения с Сирией после решения последней установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Этот шаг был сделан под давлением России, оно нарушает основополагающие нормы и принципы международного права, заявил тогда МИД Грузии.

Республики Абхазия была признана в качестве независимого государства Республикой Науру 15 декабря 2009 года

Республика Науру приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Сухумом и Цхинвалом, установленных в 2009 году, «в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления», заявил МИД Абхазии.

В заявлении на сайте ведомства, опубликованном 29 июля, говорится, что реализации совместных инициатив «препятствовали Грузия и ее западные партнеры», которые оказывали на Науру политическое, дипломатическое и экономическое давление с целью добиться пересмотра решения о признании Абхазии.

Там же же приводятся слова экс-президента Науру Барона Вака, который во время визита в Абхазию публично заявлял о попытках заставить его страну отказаться от признания Абхазии посредством политического и финансового давления.

«Подобная практика противоречит основополагающим принципам Устава ООН. Исторический опыт показывает, что политика давления, угроз, экономического принуждения и попыток искусственной изоляции не способна изменить существующие политические реалии», — говорится в заявлении.

По данным грузинского МИД, правительство Науру решило разорвать дипотношения с Абхазией и Южной Осетией 21 июля. «Министерство иностранных дел Грузии приветствует решение, исполнительным органом Республики Науру, Кабинетом министров Науру, о прекращении дипломатических отношений «между Республикой Науру и Республикой Южная Осетия, также известной как Государство Алания» и «между Республикой Науру и Республикой Абхазия», — говорится в заявлении МИД.

Официальный Тбилиси также готов установить дипломатические отношения с Науру и укреплять двустороннее сотрудничество. «Данным решением ещё раз подтверждается, что уважение и соблюдение норм международного права являются основой здоровых международных отношений», — говорится в заявлении министерства.

На сайте МИД Южной Осетии по состоянию на 8.30 мск не содержится реакции на решение Науру.

Отметим, что из суверенных государств независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа (сентябрь 2008 года), Венесуэла (сентябрь 2009 года), Тувалу (сентябрь 2011 года) и Сирия (май 2018 года). В мае 2011 года островное государство Вануату признало Абхазию, однако затем подписало с Тбилиси договор о признании территориальной целостности Грузии.