×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:46, 30 июля 2026

Официальный Сухум пояснил давлением разрыв отношений с Абхазией  со стороны Науру

Республика Науру. Фото: U.S. Department of Energy's Atmospheric Radiation Measurement Program.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД Абхазии прокомментировал решение Науру о разрыве дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявив, что на Науру оказывалось «беспрецедентное давление». Официальный Тбилиси приветствовал решение островного государства.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Грузия разорвала дипотношения с Сирией после решения последней установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Этот шаг был сделан под давлением России, оно нарушает основополагающие нормы и принципы международного права, заявил тогда МИД Грузии.

Республики Абхазия была признана в качестве независимого государства Республикой Науру 15 декабря 2009 года

 Республика Науру приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Сухумом и Цхинвалом, установленных в 2009 году, «в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления», заявил МИД Абхазии. 

В заявлении на сайте ведомства, опубликованном 29 июля, говорится, что реализации совместных инициатив «препятствовали Грузия и ее западные партнеры», которые оказывали на Науру политическое, дипломатическое и экономическое давление с целью добиться пересмотра решения о признании Абхазии.

Там же же приводятся слова экс-президента Науру Барона Вака, который во время визита в Абхазию публично заявлял о попытках заставить его страну отказаться от признания Абхазии посредством политического и финансового давления.

«Подобная практика противоречит основополагающим принципам Устава ООН. Исторический опыт показывает, что политика давления, угроз, экономического принуждения и попыток искусственной изоляции не способна изменить существующие политические реалии», — говорится в заявлении.

По данным грузинского МИД, правительство Науру решило разорвать дипотношения с Абхазией и Южной Осетией 21 июля. «Министерство иностранных дел Грузии приветствует решение, исполнительным органом Республики Науру, Кабинетом министров Науру, о прекращении дипломатических отношений «между Республикой Науру и Республикой Южная Осетия, также известной как Государство Алания» и «между Республикой Науру и Республикой Абхазия»,  — говорится в заявлении МИД.

Официальный Тбилиси также готов установить дипломатические отношения с Науру и укреплять двустороннее сотрудничество. «Данным решением ещё раз подтверждается, что уважение и соблюдение норм международного права являются основой здоровых международных отношений», — говорится в заявлении министерства.

На сайте МИД Южной Осетии по состоянию на 8.30 мск не содержится реакции на решение Науру.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этому решению предшествовал вооруженный конфликт, описанный в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". Грузия считает Южную Осетию и Абхазию своими территориями, оккупированными Россией.

Отметим, что из суверенных государств независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа (сентябрь 2008 года), Венесуэла (сентябрь 2009 года), Тувалу (сентябрь 2011 года) и Сирия (май 2018 года). В мае 2011 года островное государство Вануату признало Абхазию, однако затем подписало с Тбилиси договор о признании территориальной целостности Грузии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Танк грузинской армии в Цхинвали. Август 2008 г. Фото: Ryzhenkova Yulia https://ru.wikipedia.org/
14:40, 26 июня 2026
Пользователи соцсети сочли запоздалым решение ЕСПЧ о смерти грузинских пленных
Флаги Абхазии и Южной Осетии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:57, 5 января 2026
Абхазия и Южная Осетия исключили отмену признания Венесуэлой их независимости
Кадр фильма "Житие Картлии". Фото: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/
05:51, 24 ноября 2025
Фильм про грузинских беженцев получил приз фестиваля в Амстердаме
06:43, 8 июня 2025
Абхазия заявила о готовности продолжить участие в женевских дискуссиях
00:49, 8 июня 2025
Омбудсмен Грузии заявил о нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
17:40, 20 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Виктор Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии». Рассказ, на который обиделись грузины
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Надежда Пирожкова. Кадр видео pirozhkova_pro.online / Instagram*
30 июля 2026, 05:50
Блогер из России попала под статью о разжигании ненависти в Армении

Магомед-Гаджи Айдиев. Фото: РИА Дагестан www.riadagestan.ru
30 июля 2026, 00:55
Суд ужесточил меру пресечения Магомеду-Гаджи Айдиеву

Мужчина предупреждает о запрете купаться во время шторма. Анапа, 29 июля 2026 г. Фото: Маковозовы/Telegram
29 июля 2026, 18:10
Туристов в Анапе не остановили шторм и водоросли

Жители возле своего дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 июля 2026, 15:07
Жильцы многоэтажки в Магасе пожаловались Калиматову на проблему с газоснабжением

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше