Четыре жителя Кубани ранены в ходе атаки БПЛА

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Трое пострадавших в поселке Волна в Краснодарском крае были госпитализированы.

Как информировал "Кавказский узел", более 40 БПЛА были сбиты в восьми районах Ростовской области минувшей ночью. Пострадавших по данным властей не было.

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна в Краснодарском крае, в результате пострадали четыре человека. «Троих из них госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении регионального оперштаба. Название предприятия в сообщении не уточняется.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. 22 июля сообщилось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. На следующий день стало известно, что поврежден 21 дом.

Кроме того, налет беспилотников произошел в пригороде Майкопа. "Ночью в пригороде Майкопа силами ПВО были перехвачены и уничтожены 15 беспилотников. Без жертв, пострадавших и разрушений", - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм канале.

В течение ночи 30 июля над регионами России были сбиты 258 БПЛА, заявила пресс-служба Минобороны. В частности, атака дронов была зафиксирована в Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Адыгее.