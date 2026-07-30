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13:09, 30 июля 2026

Пашинян назвал дату формальной отставки

Никол Пашинян. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство, которое возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, подаст в отставку 2 августа. Кандидатура нового премьер-министра будет выбрана на первом заседании избранного на июньских выборах парламента, большинство в котором имеет партия Пашиняна «Гражданский договор», и передана на утверждение президенту страны.

Как писал "Кавказский узел",  партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

Чтобы провести референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, необходимо как минимум подать заявку на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ограничения поставок из Армении могут привести к развалу ЕАЭС, отметил он, комментируя разговор с президентом России. Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы.

На сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян назвал сроки отставки кабинета.

«Мы в воскресенье подадим в отставку», — приводит его слова News.am.

Он пояснил, что завершилось последнее заседание кабинета министров в связи с формированием парламента девятого созыва.

Пашинян добавил, что после отставки правительства президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

«Мы проводим заседание в нынешнем составе в последний раз», — отметил премьер-министр, поблагодарив коллег за проделанную работу.

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Автор: Кавказский узел

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