Пашинян назвал условие для референдума о вступлении в ЕС

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Чтобы провести референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, необходимо как минимум подать заявку на вступление в ЕС, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ограничения поставок из Армении могут привести к развалу ЕАЭС, указал он.

Как писал "Кавказский узел", запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС.

Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что ограничения на поставки армянских товаров в Россию свидетельствуют о фактическом "параличе" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Сейчас все констатируют, что эта проблема касается Армении, но проблема не в Армении — это проблема ЕАЭС. Фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте предположить, что это станет началом конца ЕАЭС", — цитирует его Armenpress.

При этом премьер исключил, что Ереван рассматривает возможность ускоренного выхода из Евразийского экономического союза.

"Нет, у нас такого плана нет", — приводит его слова Armenia Today.

Пашинян также затронул перспективу вступления Армении в Европейский союз. По словам премьера, референдум невозможен без конкретного предмета голосования. Поэтому до его проведения Армения должна как минимум официально подать заявку на вступление в Европейский союз.

"Я четко сказал президенту Российской Федерации, что этот референдум не может состояться без наличия его предмета. Следовательно, до проведения референдума мы должны как минимум подать заявку на членство в Европейском союзе", — сказал Пашинян.

Премьер также сообщил, что Путин пока не поздравил его с победой на парламентских выборах в Армении.

"Кавказский узел" также писал, что Никол Пашинян 6 июля посетил Екатеринбург, где встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС, однако не устранила недоверия между Ереваном и Москвой на фоне риторики армянских властей о вступлении страны в Евросоюз, указали аналитики, комментируя эту поездку.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").