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13:02, 7 июля 2026

Визит Пашиняна в Екатеринбург продемонстрировал зависимость Армении от российского рынка

Никол Пашинян во время визита в Екатеринбург. Фото: пресс-служба премьер министра Республики Армения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поездка Никола Пашиняна в Екатеринбург подтвердила, что Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС, однако не устранила недоверие между Ереваном и Москвой на фоне риторики армянских властей о вступлении страны в Евросоюз, считают аналитики. При этом первый после переизбрания визит Пашиняна в Россию прошел без встречи с Путиным.

Как информировал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля с рабочим визитом прибыл в Екатеринбург, где встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщил сайт премьер-министра Армении.

"Эта встреча – очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений. И после выборов хороший повод, как говорится, сверить часы", – приведены в публикации слова Пашиняна.

Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели переговоры на выставке «Иннопром». Москва рассчитывает, что новый кабмин Армении обеспечит развитие отношений с Россией, заявил Мишустин. Он отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении, «несмотря на турбулентность в мировой экономике», сообщает BFM.

Первый после переизбрания визит Пашиняна в Россию прошел без встречи с Путиным. При этом для Николa Пашиняна визит в Россию стал первой рабочей зарубежной поездкой после переизбрания. До этого он посещал Иран, где присутствовал на церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеич отмечает "Коммерсант".

"Это демонстрация управляемого диалога после напряженности"

Никол Пашинян совершил поездку в Екатеринбург без приглашения и приема, подобающего главе страны, отметил член правления армянской Республиканской партии Артак Закарян. По его мнению, участие Пашиняна на выставке "Иннопром" не устранил недоверие между Москвой и Ереваном.

"Скорее, это демонстрация управляемого диалога после напряженности, где главный посыл заключается в том, что Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС. Это не прорыв и не нормализация, потому что, на мой взгляд, визит Пашиняна не устранил существующее недоверие между Москвой и Ереваном. Россия не хочет сближения Армении с ЕС, в то время как этот процесс набирает обороты, переплетая и противопоставляя многочисленные региональные интересы", – привело сегодня Arminfo.info слова Закаряна.

В Екатеринбурге и Армения, и Россия показали, что не заинтересованы в полном разрыве отношений, продолжил он. "Это неплохо для начала, но для продолжения необходимо гораздо больше", – считает Закарян.

Заявления Пашиняна в период предвыборной кампании о переориентации экспорта из России на Европу следовало воспринимать в агитационном ключе, считает политолог Ара Погосян. "Следовательно, продукция, предназначенная для экспорта в Европу, прежде всего должна соответствовать европейским стандартам. Кроме того, важное преимущество российского рынка заключается в наличии многочисленной армянской диаспоры, которая на протяжении многих лет интегрирована в российскую деловую среду", – привел его слова Aysor.am.

Политолог Акоп Бадалян считает, что сам факт первого после выборов визита в Россию не следует переоценивать. По его словам, прозвучавшие заявления пока остаются дипломатическими формулировками, а реальное значение визита будет зависеть от того, смогут ли Москва и Ереван решить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях, отмечает армянское издание Yerkramas.

Напомним, правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Стандарты Евросоюза подразумевают присоединение к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России. Совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле. Он также заявил, что в Москве "хотели бы"” допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

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Автор: "Кавказский узел"

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