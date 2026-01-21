Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС

Армения не сможет одновременно следовать стандартам Евросоюза и оставаться полноправным членом Евразийского экономического союза. Стандарты Евросоюза подразумевают присоединение к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Страна договорилась развивать отношения с блоком в областях демократии и верховенства права, реформах правосудия, прав человека, социально-экономического развития. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в преддверии парламентских выборов в республике. Они пройдут в июне 2026 года. Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что повестка стратегического партнерства предполагает поддержку, способствующую экономическому развитию Армении и укреплению институтов. Новая повестка партнерства также будет включать сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщало издание Armenpress.

Переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), технически невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, комментируя стремление Армении к евроинтеграции, информирует ТАСС 20 января.

Сергей Лавров также сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван. Российский министр иностранных дел отмечал, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо из-за разных норм в торговле, инвестициях, а также из-за стремления Брюсселя преобразовать нормативно-правовую базу Армении по стандартам ЕС, сообщил "Коммерсант".

"Я уж не говорю о том, что эти стандарты подразумевают, как я говорил в случае с Сербией, полное присоединение к внешней политике Европейского союза, что означает и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям и так далее",- сказал Лавров.

По словам Лаврова, либерализация визового режима предлагается армянам, но она обусловлена тем, что Евросоюз должен иметь голос в решении проблем в правоохранительной сфере, в сфере охраны границ. Понятно, что в Армении находятся наши пограничники. Уже возникает вопрос о том, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана, указал он.

Армения и Европейский союз объявили о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС в сентябре 2024 года. Армения является единственным государством, с которым ЕС осуществляет процесс либерализации визового режима.

"Движение в направлении членства в Евросоюзе, конечно же, не может совмещаться с сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. И если Армения примет соответствующие решения - это право Армении, армянского народа", - заключил Лавров.

Отметим, что в августе 2024 года правительство Армении приняло решение о предоставлении своим гражданам ID-карт и биометрических паспортов в новом формате. Созданием необходимой инфраструктуры занимается победивший в тендере французский консорциум IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology S.à.r.l.

В апреле 2025 года в Армении было подписано соглашение с компаний HAYPASS, созданной этим консорциумом, которая займется непосредственно внедрением системы биометрических паспортов и ID-карт в Армении. Их выпуск стартует во втором полугодии 2026 года, сообщало агентство "Новости-Армения".