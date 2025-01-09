Правительство Армении одобрило законопроект о референдуме для вступления в ЕС

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Правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком утвердил подписи за проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз. 25 октября 2024 года "Платформа демократических сил" завершила сбор подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Под требованием провести референдум подписались 60 тысяч человек. По закону было достаточно предоставить в избирком лишь 50 тысяч подписей.

11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз.



Обсуждение инициативы о проведении референдума по вступлению Армении в ЕС, состоялось на заседании правительства. Глава МИД Арарат Мирзоян представил проект на заседании и отметил, что правительство склоняется к тому, чтобы дать проекту положительное заключение. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, правительство не против этого законопроекта. сообщило агентство "Арменпресс"



Пашинян указал, что Армения может стать членом ЕС, только если будет проведен референдум и если решение наберет нужное количество голосов. В связи с этим он отметил, что нужно обсудить и разработать совместную с ЕС "дорожную карту".



"До создания дорожной карты Армении, по крайней мере на данный момент, ничего делать не надо. Я это говорю для того, чтобы в обществе сформировались правильные ожидания", - сказал он, процитировало его агентство "Новости Армении"



В качестве шагов по сближению между Арменией и ЕС он отметил процесс либерализации виз, а также вовлечение Армении в "Европейский инструмент мира".

Состоять одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение правительства Армении одобрить законопроект о вступлении в ЕС. «Тут одни нормы, там другие», – отметил Песков.



По его словам, членство в ЕАЭС дает населению Армении «весьма положительные дивиденды». Песков также обратил внимание, что вопрос о членстве в ЕС инициирует Брюссель и «нужно понять его позицию» по этому вопросу, проинформировало РБК.

13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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