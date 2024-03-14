Аналитики поспорили о перспективах евроинтеграции Армении

14 марта 2024, 21:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резолюция Европарламента о возможности подачи Арменией заявки на статуса кандидата в члены Евросоюза открывает для Армении уникальные возможности в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Резолюция носит лишь декларативный характер, ее реализация будет полностью зависеть от геополитических факторов, возразил их оппонент.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, указав, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России.

Европарламент – политический орган, определяющий курс Европейского союза, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, эксперт по международному праву Андриас Гукасян. По его словам, Европарламенту отводятся функции стратегического характера. "Резолюция – определение стратегии в отношении Армении, в вопросе конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также карабахского урегулирования. Резолюция затронула все существенные вопросы", - отметил он.

Согласно регламенту ЕС, страна подает заявку о вступлении в Европейский союз в Европейскую комиссию, которая, в свою очередь, вносит вопрос на обсуждение в Европарламент, добавил политолог. "В случае с Арменией процедура идет в обратном порядке. Позиция Евросоюза заявлена, позиция же армянских властей неизвестна. И Еврокомиссии поручено выяснить позицию Армении по стратегическим вопросам и заинтересованности в евроинтеграции, после чего будут запущены остальные процедурные вопросы", - сказал Гукасян.

Он назвал резолюцию Европарламента фундаментальным решением. "Это уникальное решение, так как в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, которые подавали заявку на вступление в Евросоюз, Армения этого не делала", - пояснил политолог.

Гукасян затруднился назвать сроки вступления Армении в ЕС. По его мнению, Армения получит режим наибольшего комфортного содействия в случае согласия. "Для вступления в ЕС требуются радикальные реформы – законодательство, политическая система, а также экономические реформы, так как армянская экономика ориентирована на Россию", - указал он.

В случае вступления Армении в ЕС Турция должна будет открыть границу без каких-либо предусловий, считает политолог. "Турция выдвигает предусловие – отказ от международного признания геноцида армян 1915-1923 в Османской Турции. Для самой же Турции двери в ЕС закрыты из-за политики отказа признать геноцид армян. В перспективе Армения и Турция могут быть в ЕС, но это означает, что Турция признала геноцид армян", - предположил Гукасян.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

По мнению Гукасяна, Евросоюз заинтересован в форсировании евроинтеграции Армении из-за соперничества с Россией за контроль над Южным Кавказом. "Россия вышла за возможные рамки политически приемлемых шагов", - отметил он, добавив, что действия Москвы вынудили европейское сообщество принимать неординарные решения.

В то же время политолог сомневается, что правительство Пашиняна готово к реформам. "Резолюция поставила Пашиняна затруднительное положение. В преамбуле резолюции есть положение со ссылкой на Никола Пашиняна, который в прошлом году в Брюсселе заявил, что "Армения готова к сотрудничеству с ЕС настолько, насколько ЕС готово сотрудничать с Арменией". В ответ на это заявление Европарламент принимает резолюцию о готовности пойти на беспрецедентный шаг, пригласить Армению вступить в Евросоюз. Пашинян не рассчитывал, что ЕС пойдет на такой шаг", - подчеркнул политолог.

Политолог Гурген Симонян также назвал резолюцию Европарламента беспрецедентной. "Это открывает для Армении временной портал, позволяя перепрыгнуть два десятилетия, которые потребовались для Грузии. Армения может за несколько недель пройти этот путь. Это ответ на заявление Никола Пашиняна о готовности к сотрудничеству с ЕС. Это заявление было провокационным, поскольку Пашинян скинул ответственность на ЕС. Вероятность, что вопрос останется открытым была высокой, но ЕС выбрал Армению, которая представляет стратегический интерес для Запада. Нарратив, что Армении некуда деться от влияния России, оказался ложным", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что у Армении появились новые союзники.

Россия неверно рассчитала свою геополитическую выгоду, это будет ей стоить потери влияния в регионе, считает политолог. "Истерия, звучащая из Москвы, запоздалая. Россия должна смириться с потерей Армении", - полагает Симонян.

Он не исключил, что Россия окажет экономическое давление. По его мнению, возможны, в частности, перебои с поставками природного газа и закрытие КПП "Верхний Ларс". "Россия еще в 2020 году нанесла Армении удар, который должен был привести к потере государственности. Но этого не произошло. Армения выдержала удар, хоть и ослабла. Более Россия более не способна на угрожающую политику", - предположил политолог.

Турция не способна стать помехой членству Армении в ЕС, добавил Симонян. "Условие для вступления Турции в Европейский союз – признание Геноцида армян. Если такое произойдет в перспективе, препятствий для Армении быть не может", - отметил он.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. "После войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в 2020 году была не одна резолюция Европарламента, но они все носили рекомендательный характер. Ни одна из них не была бы императивной для ЕС. Кроме того, остается открытым вопрос, как отреагирует Европейская комиссия. На мой взгляд, это была инициатива Европарламента, который летом заканчивает свою миссию, а не ЕС. Это декларативный документ, связанный с соперничеством с Россией, а также с выборами в Европарламент, намеченными на лето 2024 года", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия и Иран пойдут на резкие шаги, если почувствуют геостратегические риски, считает Бадалян. "Резолюция Европарламента таких рисков не содержит. Если убрать пропагандистскую составляющую, резолюция менее весомая, нежели Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения–ЕС (CEPA) между Арменией и ЕС», - полагает политобозреватель.

Если будет геополитическое решение о принятии Армении в ЕС, готовность властей Армении к реформам оценят в соответствии с геополитическими интересами ЕС, отметил он.

"Геополитическая выгода будет основой для оценки реформ. Если же Армения выполнит "домашнее задание" на отлично, но решения о вступлении в ЕС не будет, всегда найдется повод для низкой оценки", - сказал он. Также Бадалян предположил, что если окажется, что реформы будут препятствовать сохранению власти в Армении, то армянские власти будут сознательно тормозить их.

"Кавказский узел" также писал, что МИД Азербайджана обвинил Европарламент в двойных стандартах из-за резолюции по Армении. Европарламент продемонстрировал предвзятость по отношению к Азербайджану и отказ поддержать территориальную целостность страны, указало ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.