Азербайджан обвинил Европарламент в двойных стандартах из-за резолюции по Армении

14 марта 2024, 19:50

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Европарламент продемонстрировал предвзятость по отношению к Азербайджану и отказ поддержать территориальную целостность страны, заявил сегодня МИД Азербайджана, комментируя принятую накануне европарламентариями резолюцию по Армении. Такие действия только обостряют ситуацию между Азербайджаном и Арменией, указало ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, указав, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России.

Часть резолюции была посвящена Азербайджану. Европарламент призвал Азербайджан "участвовать во всеобъемлющем и прозрачном диалоге с карабахскими армянами, чтобы обеспечить уважение их прав и гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома и жить в них достойно и безопасно, получить доступ к своим правам на землю и собственность", "освободить и объявить широкую амнистию всем жителям Нагорного Карабаха и Армении, которые продолжают находиться под стражей в Азербайджане". Также Европарламент осудил вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Армении, потребовал "вывода азербайджанских войск со всей территории суверенной Армении" и призвал к заключению мира, следует из текста резолюции, опубликованной на сайте Европарламента, которую перевел "Кавказский узел".

Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило сегодня заявление в связи с принятой 13 марта Европарламентом резолюцией, отметив, что "Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою открытую предвзятость по отношению к Азербайджану".

"Не раз за истёкшие годы мы были свидетелями упорного нежелания Европейского парламента признать и поддержать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Однако текущая кампания против территориальной целостности и суверенитета нашей страны показывает, что Европейский парламент, отбросив лицемерие и двуличие, уже пошёл в открытое наступление на Азербайджан. Доказательством тому служит содержание в резолюции открытых угроз и требований к Азербайджану", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что Европарламент описывает предпринятые Францией "с целью обострения ситуации на Южном Кавказе шаги" как "поддержку реформ в армии" и при этом заявляет "о необходимости мирного соглашения". Принятая в то время, когда идут переговоры о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, эта резолюция, совершенно противоречащая самой сути процессов, напротив, может быть охарактеризована как "удар по мирному соглашению", - подчеркнуло ведомство.

Напомним, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в начале марта, что с января 2021 года и по настоящее время Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами, в частности, Францией, Индией, "различными странами ЕС", а доля России в военно-техническом сотрудничестве с 2020 года снизилась с 96% до менее 10%.

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