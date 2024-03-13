Европарламент принял резолюцию о перспективах интеграции Армении в ЕС

13 марта 2024, 21:10

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Армения пытается уменьшить свою зависимость от России, подчеркивается в документе.

Как писал "Кавказский узел", участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Депутаты Европарламента приняли резолюцию «О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией». «За» проголосовало 504 евродепутата, "против" - 4, воздержались - 32, следует из информации, опубликованной на сайте Европарламента.

Европарламент принял резолюцию с предложением рассмотреть возможность заявки Армении на членство в ЕС. "Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", - указано в тексте резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

Депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза, Комиссию и Совет активно поддержать Армению в расширении сотрудничества с ЕС не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, взаимоотношений между людьми и другими странами. контакты между людьми и отраслевая интеграция.

В тексте документа в частности отмечается, что заморозив свое членство в ОДКБ, Армения пытается уменьшить зависимость своей безопасности от России и включать новых игроков в свою систему безопасности, например, путем увеличения военного сотрудничество с Францией, Грецией и другими государствами-членами ЕС.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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