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18:34, 10 декабря 2024

ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком утвердил подписи за проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз и отправит законопроект в парламент.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября "Платформа демократических сил" завершила сбор подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Под требованием провести референдум подписались 60 тысяч человек. По закону было достаточно предоставить в избирком лишь 50 тысяч подписей. "Платформа демократических сил" передала в Центральную избирательную комиссию подписи жителей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз. В комиссии заявили о намерении проверить их на подлинность.

11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Из поданных порядка 60 тысяч подписей граждан Армении за евроинтеграцию ЦИК идентифицировал 52 тысячи 351 подпись, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Платформе демократических сил".

Центризбирком Армении утвердил идентифицированные подписи на прошедшем сегодня заседании и заключил, что собранное количество подписей достаточно, чтобы  проект закона "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу" был включён в повестку парламента.

Представитель "Платформы демократических сил" Артак Зейналян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение об идентификации подписей ЦИК сам отправит в Национальное собрание в виде законопроекта, равносильному проектам, которые предоставляет правительство страны, депутаты или любой другой субъект.

Он выразил надежду, что парламент не будет игнорировать данную инициативу, собравшую за короткое время столько подписей и предположил, что парламент рассмотрит законопроект в следующем году.

В случае, если НС отклонит законопроект, инициаторам евроинтеграции придется начать новый сбор подписей. Для данного этапа необходимы уже будут 300 тысяч подписей граждан.

13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

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