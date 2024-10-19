Активисты собрали свыше 50 тысяч подписей в поддержку референдума о евроинтеграции Армении

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Инициативная группа в поддержку проведения референдума о евроинтеграции Армении собрала досрочно необходимые 50 тысяч подписей, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. 16 сентября активисты начали сбор подписей для проведения референдума, им необходимо собрать 50 тысяч подписей. Открытие участков для сбора подписей было анонсировано во всех административных зданиях общин, а также была подготовлена соответствующая онлайн-площадка на сайте ЦИК. По данным на 2 октября, было собрано 27 тысяч подписей.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители города.

Инициативная группа в поддержку референдума о евроинтеграции Армении собрала досрочно необходимые 50 тысяч подписей, сообщил 18 октября один из организаторов инициативы в поддержку референдума о евроинтеграции Армении, лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян.

При этом он не уточнил, продолжится ли сбор подписей до 14 ноября, то есть до даты окончания их сбора, предусмотренного решением ЦИК Армении.

"Приношу извинения всем тем, кто не смог подписать из-за отсутствия представителей инициативы в их регионах", - написал Бабаджанян на своей странице в Facebook*.

После проверки подлинности подписей инициатива о евроинтеграции Армении должна быть направлена в парламент. Если проект референдума отклонят, будет объявлен второй этап сбора подписей, в рамках которого нужно будет собрать уже 300 тысяч подписей. При этом инициативной группе придется собрать их в течение шестидесяти дней после даты отклонения, если Конституционный суд признает проект соответствующим Конституции, отмечено в статье 204 Конституции Армении.

Напомним, 13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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