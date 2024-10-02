Более 27 тысяч подписей собрано в поддержку референдума о евроинтеграции Армении

02 октября 2024, 14:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собрано уже больше половины из 50 тысяч подписей, необходимых для проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз, объявили сегодня активисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" 1 по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. 16 сентября активисты начали сбор подписей для проведения референдума, им необходимо собрать 50 тысяч подписей. Открытие участков для сбора подписей было анонсировано во всех административных зданиях общин, а также была подготовлена соответствующая онлайн-площадка на сайте ЦИК.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители города.

Штаб "Платформы демократических сил" обнародовал результаты за первые 15 дней сбора подписей, сообщив, что в поддержку проекта референдума выступили 27 560 граждан Армении - 55,12% от необходимого числа в 50 тысяч граждан.

Сбор подписей проходит как в Ереване, так и во всех 10 областях Армении, участки для сбора открыты в 44 укрупненных общинах. 58,5% подписей собраны в Ереване, остальные 41,5% - в провинции. Инициаторы сбора подписей надеются на то, что необходимые 50 тысяч подписей смогут собрать раньше установленного законом срока, сказал сегодня на пресс-конференции член платформы, руководитель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Срок сбора подписей – 60 дней, с 16 сентября по 14 ноября 2024 года, сообщила ранее "Кавказскому узлу" пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

Хуршудян отметил, что доволен ходом сбора подписей, но указал, что электронная система не работает должным образом из-за отсутствия возможности у людей использовать электронные подписи. По его словам, ЦИК обещал внедрить систему, позволяющую отдавать подписи при помощи мобильного телефона, но до сих пор не предоставил ее. В результате за 15 дней активисты получили лишь 345 электронных подписей.

Член платформы, представитель партии "Республика" Артак Зейналян в свою очередь указал на проблему с распространением информации. По его словам, "Общественное телевидение" отказалось принять рекламу инициаторов сбора подписей, аргументируя это тем, что ЦИК не утвердил прейскурант на политическую рекламу.

В то же время инициаторы сбора подписей не считают отказ телевидения давлением со стороны властей, поскольку, по их словам, "Общественное телевидение" освещает процесс сбора подписей.

Напомним, 13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.