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12:44, 7 ноября 2024

Подписи жителей Армении за вступление в Евросоюз переданы в ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении. Фото: https://verelq.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Платформа демократических сил" передала в Центральную избирательную комиссию подписи жителей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз. В комиссии заявили о намерении проверить их на подлинность.

Как информировал "Кавказский узел", 25 октября "Платформа демократических сил" завершила сбор подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Под требованием провести референдум подписались 60 тысяч человек. По закону было достаточно предоставить в избирком лишь 50 тысяч подписей.

11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз.

"Платформа демократических сил" передала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи, собранные в поддержку евроинтеграции Армении.

Общее число собранных подписей, по словам члена партии "Республика" Артака Зейналяна, составляет 59 тысяч 742. Кроме этого, были получены 499 подписей электронным путем с указанием ID-карт.

Поскольку официальный срок сбора подписей длится до 14 ноября, по словам Артака Зейналяна, до конца срока будет открыта возможность электронного голосования. Закрыты будут только участки для обычного голосования граждан.

Все подписи были собраны, по словам Зейналяна, на 60 участках для голосования. "Не во всех общинах были работники, которые сидели бы в избирательных участках и собирали бы подписи граждан. Это довольно сложная работа с точки зрения затрат, поскольку эти работники должны были оторваться от своей постоянной работы и находиться в административных зданиях полный рабочий день все 60 дней", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Зейналян заявил о высоком сознании и энтузиазме у жителей, которые отдали голоса за евроинтеграцию. Наиболее активными, по его словам, были жители Еревана, затем Гюмри и Ванадзора.

Он также отметил, что речь идет о проекте закона, который, по регламенту, должен вступить в этап парламентских обсуждений в комиссиях, после чего будет принято положительное или отрицательное решение. Затем проект должен быть вынесен на повестку дня в парламенте, где будет проведено голосование в двух чтениях.

"Мы максимально составили данный проект так, чтобы было понятно, насколько он может помочь Республике Армения для достижения своих целей. Проект никоим образом не может стать препятствием и не может ограничивать гибкость законодательной, исполнительной и судебной властей страны", – отметил Зейналян.

В случае, если парламент примет отрицательное решение, то решение о том, идти на второй тур сбора подписей, где понадобятся уже 300 тысяч подписей, как отметил Зейналян, будет принимать инициативная группа.

"Это будет зависеть от текущих процессов в парламенте", – подчеркнул Зейналян, добавив, что весь этот процесс, начиная с ЦИК и заканчивая парламентом будет длиться 2-3 месяца. "А затем уже подходят парламентские выборы 2026-го года, с которыми инициативная группа должна будет сопоставить", – поясни он.

Подлинность подписей будет выясняться путем сверки данных проголосовавших жителей с их данными в госрегистре, а также проверки права на голосование, сообщила ЦИК Армении. "В случае, если данные будут половинчатые или в случае повторного голосования, все это будет учтено", – сказал в прямом эфире Factor.tv сотрудник комиссии, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он уточнил, что в среднем ЦИК может в день проверить подлинность трех тысяч подписей.

Далее коммиссия примет решение касательно подлинности подписей на своем заседании, в котором примет участие представитель инициативной группы. Только после этого решения инициативная группа сможет продолжить свой процесс, передав проект в парламент Армении.

Напомним, 13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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Автор: Армине Мартиросян

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