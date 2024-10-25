60 тысяч граждан Армении поддержали идею референдума о евроинтеграции

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"Платформа демократических сил" завершила сбор подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз, под требованием провести референдум подписались 60 тысяч человек, по закону достаточно предоставить в избирком лишь 50 тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. 16 сентября активисты начали сбор подписей для проведения референдума, им необходимо собрать 50 тысяч подписей. Открытие участков для сбора подписей было анонсировано во всех административных зданиях общин, а также была подготовлена соответствующая онлайн-площадка на сайте ЦИК. По данным на 19 октября, было собрано более 50 тысяч подписей.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители города.

В Армении завершился сбор подписей в поддержку референдума о евроинтеграции. По данным штаба "Платформы демократических сил", за проведение референдума о евроинтеграции проголосовали 60 тысяч граждан Армении.

Инициативная группа, поблагодарив граждан Армении за голосование, отметила, что вместо необходимых 50 тысяч голосов им удалось за более короткий срок собрать намного больше - 60 тысяч голосов. Это, как отмечает инициативная группа, говорит не только о стремлении граждан Армении к свободе и национальном достоинстве, но и о политической зрелости и единстве во имя европейских ценностей. "Это мощный импульс в геополитических процессах, разворачивающихся в нашем большом регионе Юго-Восточной Европы, оставляющий положительных отклик на демократические движения, происходящие одновременно в Грузии и Молдове", - говорится в заявлении инициативы.

Собранные подписи Платформа представит в Центральную избирательную комиссию Армении, которая после проверки представит на обсуждение парламента.

Напомним, в случае, если парламент отклонит данный законопроект о проведении референдума по вопросу евроинтеграции, инициатива должна будет собрать уже 300 тысяч подписей в те же 60 дней для возвращения вопроса в повестку парламента. Причем, во втором туре не смогут участвовать те, кто проголосовал в первом.

13 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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