Мужчина арестован в Ереване после нападения на здание СНБ Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Человек, бросивший в здание Службы национальной безопасности Армении бутылку с зажигательной смесью, арестован в Ереване по обвинению в терроризме и хулиганстве.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 марта.

На видео, распространившегося в армянских медиа, виден человек, стоящий на проезжей части. Он снимает белый пакет с бутылки и бросает его на землю, затем поджигает бутылку и кидает в здание. У стены здания вспыхивает пламя, при этом человек не убегает с места происшествия, а остается некоторое время на проезжей части

МВД Армении в тот же вечер сообщило о задержании подозреваемого. “Один человек был задержан и доставлен в орган предварительного следствия”, - цитировало представителя ведомства издание Armenia Today.

В понедельник, 9 марта, Генпрокуратура Армении сообщила, что задержанный помещен под стражу. "Суд удовлетворил ходатайство о применении в его отношении меры пресечения в виде двухмесячного ареста", - приводит слова представителя ведомства "Новости-Армения".

Мужчине вменяются три уголовные статьи - уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (статья 264 УК Армении), хулиганство (статья 297 УК Армении) и терроризм (статья 308 УК Армении), сообщил 7 марта Следственный комитет Армении.

Правоохранительные органы не сообщали имя задержанного и не комментировали официально его мотивы. При этом некоторые источники связали его с бизнесменом Самвелом Карапетяном. “Задержанный недавно прибыл в Армению из России, является сторонником Ташира Само”, - сообщил, в частности, поздно вечером 6 марта провластный Telegram-канал “Баграмян 26”.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор, но 18 января суд оставил в силе решение о его домашнем аресте и Карапетяна освободили из изолятора. Собравшиеся в Ереване сторонники Карапетяна встретили его аплодисментами.

Пророссийский блогер Мика Бадалян, в свою очередь, трактовал инцидент как проявление “народного гнева”.

“Пашиняну пора осознать: этот человек – лишь первая ласточка народного гнева. В том же случае, если режим попытается сфальсифицировать итоги выборов, он может не сомневаться: таких решительных армян на улицах будут тысячи, и они пойдут до самого конца”, - написал он.