Мужчина арестован в Ереване после нападения на здание СНБ Армении
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Человек, бросивший в здание Службы национальной безопасности Армении бутылку с зажигательной смесью, арестован в Ереване по обвинению в терроризме и хулиганстве.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 марта.
На видео, распространившегося в армянских медиа, виден человек, стоящий на проезжей части. Он снимает белый пакет с бутылки и бросает его на землю, затем поджигает бутылку и кидает в здание. У стены здания вспыхивает пламя, при этом человек не убегает с места происшествия, а остается некоторое время на проезжей части
МВД Армении в тот же вечер сообщило о задержании подозреваемого. “Один человек был задержан и доставлен в орган предварительного следствия”, - цитировало представителя ведомства издание Armenia Today.
В понедельник, 9 марта, Генпрокуратура Армении сообщила, что задержанный помещен под стражу. "Суд удовлетворил ходатайство о применении в его отношении меры пресечения в виде двухмесячного ареста", - приводит слова представителя ведомства "Новости-Армения".
Мужчине вменяются три уголовные статьи - уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (статья 264 УК Армении), хулиганство (статья 297 УК Армении) и терроризм (статья 308 УК Армении), сообщил 7 марта Следственный комитет Армении.
Правоохранительные органы не сообщали имя задержанного и не комментировали официально его мотивы. При этом некоторые источники связали его с бизнесменом Самвелом Карапетяном. “Задержанный недавно прибыл в Армению из России, является сторонником Ташира Само”, - сообщил, в частности, поздно вечером 6 марта провластный Telegram-канал “Баграмян 26”.
Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор, но 18 января суд оставил в силе решение о его домашнем аресте и Карапетяна освободили из изолятора. Собравшиеся в Ереване сторонники Карапетяна встретили его аплодисментами.
Пророссийский блогер Мика Бадалян, в свою очередь, трактовал инцидент как проявление “народного гнева”.
“Пашиняну пора осознать: этот человек – лишь первая ласточка народного гнева. В том же случае, если режим попытается сфальсифицировать итоги выборов, он может не сомневаться: таких решительных армян на улицах будут тысячи, и они пойдут до самого конца”, - написал он.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.