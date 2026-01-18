×

12:58, 18 января 2026

Самвел Карапетян освобожден из изолятора в Ереване

Самвел Карапетян выходит из автозака. Ереван, 18 января 2026 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=qc_cOl-QTmg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предпринимателя Самвела Карапетяна освободили из изолятора после того, как суд оставил в силе решение о его домашнем аресте. Собравшиеся в Ереване сторонники Карапетяна встретили его аплодисментами.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Самвела Карапетяна по решению следователя доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он получал стационарное лечение. В тот же день Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване приостановил действие решения о переводе Карапетяна под домашний арест. Позднее началось второе заседание, которое длилось 14 часов и завершилось 17 января. На этом заседании суд отказался ужесточить меру Самвелу Карапетяну и оставил его под домашним арестом.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.

Сегодня Самвел Карапетян вернулся домой после освобождения из изолятора Службы нацбезопасности. Сторонники Карапетяна, собравшиеся около его дома, встретили предпринимателя аплодисментами, сообщает News.am.

На кадрах видео, опубликованного изданием, видно, что прибывший автозак с Карапетяном окружила толпа людей. Еще до того, как автомобиль остановился, собравшиеся начали скандировать "Самвел!". Когда сотрудник силовой структуры начал открывать дверь отсека для задержанных, люди вокруг начали аплодировать. Их аплодисменты и приветственные крики заметно усилились, когда Самвел Карапетян вышел из автозака.

Напомним, перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля 2025 года прошли обыски в ереванском офисе компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля 2025 года Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Автор: "Кавказский узел"

