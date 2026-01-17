Оставлено в силе решение о домашнем аресте Карапетяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване по итогам 14-часового заседания отказался ужесточить меру пресечения Самвелу Карапетяну и оставил его под домашним арестом. Информация о том, что предприниматель вновь заключен под стражу, неверна, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", днем 16 января представитель Антикоррупционного суда сообщил, что суд отменил решение судьи первой инстанции о переводе Самвела Карапетяна под домашний арест, и предприниматель отправлен под стражу на два месяца.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор, тогда как защита настаивает на его освобождении.

Начатое 16 января заседание по вопросу о мере пресечения Самвелу Карапетяну завершилось лишь сегодня, сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

"14-часовое судебное заседание с командой адвокатов. Абсурдная интенсивность политического преследования. Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Самвела Карапетяна было отклонено, и был назначен домашний арест. Это еще одна интенсивная мера пресечения. Кстати, ограничение на публичные выступления Самвела Карапетяна было снято", - приводит его слова News.am.

По словам адвоката, на первом заседании 16 января судья Апелляционного антикоррупционного суда Хачатрян отменил решение не о домашнем аресте Карапетяна, а о возбуждении производства. "Следователь подал ходатайство о продлении домашнего ареста. Суд принял это к сведению и назначил слушание на 16:00", - процитировало Вардеваняна "Новости-Армения".

16 января апелляционный суд лишь приостановил решение суда первой инстанции о домашнем аресте Самвела Карапетяна, разъяснила в тот же день агентству ТАСС другой адвокат Карапетяна Лианна Гаспарян. "Да, действительно Апелляционный суд приостановил судебный акт [об изменении меры пресечения на домашний арест]. Однако сегодня в 16:00 [15:00 мск] у нас есть еще одно судебное заседание, и посмотрим, каким будет его итог. Будет вновь рассмотрен вопрос меры пресечения", - сообщила она в ответ на вопрос, действительно ли суд постановил вернуть Карапетяна под стражу

Перерыв составил лишь 30 минут

На втором заседании председательствовал другой судья, рассказал Вардеванян. "Мы имели судебное заседание, продлившееся 14 часов, перерыв составил лишь 30 минут. Суд под председательством Долмазяна зафиксировал, что мера пресечения Самвела Карапетяна – арест – не может быть сохранена, сколько бы Апелляционный антикоррупционный суд этого ни хотел в логике политического преследования прокуратуры, Следственного комитета", - привело издание слова адвоката.

По его словам, если бы Самвел Карапетян не нуждался в медицинской помощи, его домашний арест мог быть изменен на заключение под стражу. При этом адвокат, сославшись на конфиденциальность информации, отказался сообщить, находится ли Карапетян в медцентре после заседания суда.

Карапетян, видя все это, отреагировал одним из первых, сказав: «Пошли!»

"16 января было крайне странным, особенным, сложным днем. В тот момент, когда Самвел Карапетян находился в больнице, получал внутривенное вливание, более 10 сотрудников полиции заходят в больницу, поскольку следователь написал расписку о том, чтобы Самвела Карапетяна обязательно и немедленно доставили в уголовно-исправительное учреждение. Вне зависимости от того, что он получал стационарное лечение. В этот момент Самвел Карапетян, видя все это, отреагировал одним из первых, сказав: «Пошли!»", - процитировало Вардеваняна издание.

Напомним, перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля 2025 года прошли обыски в ереванском офисе компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля 2025 года Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.