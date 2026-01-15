Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции в Тбилиси в 414-й день подряд вышли на акцию протеста, потребовав освободить политзаключенных. По словам активистов, силовики возбуждают уголовные дела после мирных демонстраций на тротуаре.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября сторонники евроинтеграции в Тбилиси 413-й день подряд вышли на акцию протеста, потребовав освободить политзаключенных. В этот день активисты не проводили марша, решив продолжить протест на традиционном месте у здания парламента.

Сторонники евроинтеграции Грузии провели сегодня вечером очередную акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели. Требования демонстрантов остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов; освобождение задержанных во время протестов, передает Interpressnews.

Демонстранты принесли к месту событий флаги и транспаранты с различным содержанием. "Свободу узникам режима!" - скандировали они.

Отмечается, что у здания парламента мобилизованы патрульные отряды полиции.

Протестующие заявили, что не устали и будут стоять до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. "Мы стоим твердо уже 414 дней, пока не свергнем это коррумпированное правительство. Свергнем коррумпированный режим Иванишвили", - передает слова одного из протестующих телеканал Pirveli.

Мирные демонстрации на тротуаре могут привести к уголовному преследованию пяти человек. Все пятеро имеют одну общую черту - они участвовали в митингах в последние месяцы, но на тротуаре и никому не мешали. "Грузинская мечта" также нацелилась на врача Важу Гаприндашвили, сообщило издание Publika.

Как рассказал Гаприндашвили, вчера, 14 января, ему позвонили из Тбилисского городского суда и сказали, что 8 января состоялось административное заседание, на котором судья Торнике Капанадзе прекратил административное производство и передал его в МВД для дальнейшего реагирования, "поскольку усмотрел признаки возможного уголовного преступления".

Важа Гаприндашвили - известный в Грузии врач, президент Ассоциации ортопедов и травматологов. В конце 2019 года он был арестован в Южной Осетии, куда поехал, чтобы посетить пациента. По обвинению в "нарушении границы" Гаприндашвили приговорили к году и девяти месяцам заключения, но фактически освободили раньше по помилованию. В цхинвальской тюрьме Гаприндашвили тогда провел около полутора месяцев.

По словам Важи Гаприндашвили, его, по-видимому, собираются судить по уголовной статье за то, что он стоял на тротуаре. То есть его обвиняют только в том, что стоял на тротуаре. "Дорога и тротуар для них, видимо, одно и то же", - сказал Важа Гаприндашвили.

Активисты Константин и Каха Микаи также ожидают тюремного заключения. Участники ежедневных протестов не сомневаются, что таким образом "Грузинская мечта" пытается запугать граждан. По их словам, они не удивятся, если несколько человек будут арестованы по уголовным статьям и таким образом попытаются оказать давление на мирных демонстрантов.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

"Кавказский узел" также писал, что судья Торнике Капанадзе прекратил производство по делу о "блокировке тротуаров" гражданской активистки Анны Бдеян и передал его в министерство внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, активисту молодежной организации "Единое национальное движение" Гиоргию Цулаии грозит до года лишения свободы за протест на тротуаре перед зданием парламента. Дело об административном правонарушении суд прекратил, усмотрев в действиях Цулаии уголовный состав.