23:00, 14 января 2026

Протесты сторонников евроинтеграции в Тбилиси продолжаются 413 дней подряд

413-й день непрерывного протеста в Тбилиси. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859496-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции в Тбилиси 413-й день подряд вышли на акцию протеста, потребовав освободить политзаключенных. По их словам, сегодня марш не планируется, и протест продолжится у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 13 января сторонники евроинтеграции Грузии провели в 412-й день непрерывного протеста традиционный митинг у здания парламента. Азербайджанский журналист Афган Садыгов во время акции сжег изображение Ираклия Кобахидзе.

Сторонники евроинтеграции Грузии провели сегодня вечером очередную акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели. Требования демонстрантов остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов; освобождение задержанных во время протестов, передает Interpressnews.

Участники митинга собрались на тротуаре перед зданием законодательного органа. По их словам, сегодня марш не планируется.

Судья Торнике Капанадзе прекратил производство по делу о "блокировке тротуаров" гражданской активистки Анны Бдеян и передал его в Министерство внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Об этом в социальных сетях написала активистка Марика Аревадзе, передает телекомпания Pirveli.

По словам Марики Аревадзе, сегодня Анне Бдеян вручили постановление. "Ей хотят вменить уголовную статью", - добавила Аревадзе.

"Мать троих детей, её хотят задержать по уголовной статье, потому что она стояла на тротуаре! Как так получилось, что мы так по-разному изучали право и законы!" -  пишет Марика Аревадзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

"Кавказский узел" также писал, что активисту молодежной организации "Единое национальное движение" Гиоргию Цулаии грозит до года лишения свободы за протест на тротуаре перед зданием парламента. Дело об административном правонарушении суд прекратил, усмотрев в действиях Цулаии уголовный состав. 

Автор: "Кавказский узел"

