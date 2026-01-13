×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:17, 13 января 2026

Афган Садыгов сжег портрет Кобахидзе на акции у парламента Грузии

Афган Садыгов на акции в Тбилиси 13 января. Кадр видео Tbilisi_life / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии провели в 412-й день непрерывного протеста традиционный митинг у здания парламента. Азербайджанский журналист Афган Садыгов во время акции сжег изображение Ираклия Кобахидзе. 

Как писал "Кавказский узел", 12 января, в 411-й день непрерывного протеста активисты в Тбилиси провели марш солидарности с учредителем изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели. Азербайджанский журналист Афган Садыгов - активный участник протестов на проспекте в Тбилиси, осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. 

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. На акции 11 ноября, после отбытия срока первого ареста, Садыгов второй раз сжег портреты  Путина и Иванишвили.

Сторонники евроинтеграции Грузии провели сегодня вечером очередную акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели. Они напомнили о неизменных требованиях демонстрантов - освободить всех политзаключенных и назначить новые парламентские выборы. Марша на сегодня не запланировано, передает Interpressnews.

Сегодня протестующие граждане Грузии вышли на митинг к парламенту в 412-й день подряд, отмечает Publika. 

Афган Садыгов во время акции сжег флаг с изображением Ираклия Кобахидзе в образе аятоллы с надписью: «смотришь в сторону Ирана?!», пишет Tbilisi_life. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
Все события дня
Новости
Цистерны с топливом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:58, 12 января 2026
Комментаторы в Facebook* сочли поставки топлива подтверждением нормализации отношений Азербайджана и Армении
Заключение контракта о поставке газа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:41, 6 января 2026
Баку и Стамбул объявили о крупном газовом контракте 
Заключенный в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:50, 31 декабря 2025
Вынесен приговор фигурантам дела о пытках выходцев с Кавказа в саратовской тюремной больнице
Алия Оздамирова. Скриншот фото https://t.me/sksosorg/1612 (Кризисная группа СК SOS" признана иноагентом) от 13.11.25.
17:15, 13 ноября 2025
Сбежавшая в Грузию уроженка Чечни похоронена после возвращения домой
Афган Садыгов. Фото: IPN https://sovanews.tv/2025/10/23/advokat-afgan-sadygov-byl-zaderzhan-v-administrativnom-poryadke/
17:50, 12 ноября 2025
Защита сочла неправомерным новый арест Садыгова в Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Фото
15:20, 2 января 2026
Ветер с Апшерона
Почему не поздравил? А не с чем
Фото
11:12, 30 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Пашиняну придется соревноваться с Карапетянами, а не робосержами
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше