Афган Садыгов сжег портрет Кобахидзе на акции у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии провели в 412-й день непрерывного протеста традиционный митинг у здания парламента. Азербайджанский журналист Афган Садыгов во время акции сжег изображение Ираклия Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", 12 января, в 411-й день непрерывного протеста активисты в Тбилиси провели марш солидарности с учредителем изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели. Азербайджанский журналист Афган Садыгов - активный участник протестов на проспекте в Тбилиси, осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму.

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. На акции 11 ноября, после отбытия срока первого ареста, Садыгов второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили.

Сторонники евроинтеграции Грузии провели сегодня вечером очередную акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели. Они напомнили о неизменных требованиях демонстрантов - освободить всех политзаключенных и назначить новые парламентские выборы. Марша на сегодня не запланировано, передает Interpressnews.

Сегодня протестующие граждане Грузии вышли на митинг к парламенту в 412-й день подряд, отмечает Publika.

Афган Садыгов во время акции сжег флаг с изображением Ираклия Кобахидзе в образе аятоллы с надписью: «смотришь в сторону Ирана?!», пишет Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.