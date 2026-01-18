Правозащитники указали на риск уголовного преследования Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси направил в полицию материалы дела азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, который участвовал в уличных протестах. Садыгову грозит уголовное преследование, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября и 11 ноября 2025 года он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. 13 января на акции протеста Афган Садыгов сжег изображение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Афган Садыгов осенью 2025 года несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября 2025 года Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Парламент Грузии ужесточил наказание за участие в протестах Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях законодательные поправки, которые ужесточают ответственность за нарушения на акциях протеста. Также принят пакет законов, который позволяет признавать партии антиконституционными.

Судья Тбилисского горсуда Нино Энукидзе прекратила административное производство по делу Афгана Садыгова, указав на наличие признаков уголовного преступления, и передала материалы "для дальнейшего реагирования" в Департамент полиции Тбилиси. Таким образом, возник риск уголовного преследования журналиста, заявила 17 января правозащитная организация "Центр социальной справедливости".

Суд указал, что, поскольку журналист ранее уже был наказан по тем же обвинениям, его действия могут подпадать под уголовную ответственность.

"Центр социальной справедливости" напомнил, что, согласно позиции Конституционного суда Грузии, временное ограничение движения не может служить основанием для уголовного преследования мирных протестующих и противоречит свободе собраний, сообщает "Интерпрессньюс".

Правозащитники отметили, что суды прекращают административное производство по аналогичным делам и других участников протестов и направляют материалы в МВД, что связано с ужесточением законодательства Грузии, говорится в публикации.

15 января стало известно, что участие в демонстрации на тротуаре в Тбилиси создало риски уголовного преследования как минимум пяти человек. В частности, врач Важа Гаприндашвили сообщил, что ему позвонили из Тбилисского горсуда и уведомили о том, что судья Торнике Капанадзе прекратил административное производство и передал дело в МВД, "поскольку усмотрел признаки возможного уголовного преступления".

Напомним, журналист Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.