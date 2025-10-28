Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Садыгов оштрафован судом на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов, по обвинению в участии в протестных акциях.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября Тбилисский горсуд приговорил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова к 14 суткам административного ареста, признав его одним из тех, кто перекрыл движение по проспекту Руставели.

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. 22 октября журналист перестал выходить на связь с близкими.

Афгану Садыгову, помимо административного ареста, назначен также штраф в 270 тысяч лари (около 99,8 тысячи долларов), сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Севиндж Садыгова.

"Вчера (27 октября) адвокат Айхан Гасанли встретился с Афганом в Марнеульском изоляторе. Адвокат сообщил, что, помимо ареста, в отношении Афгана вынесено решение о денежном наказании. Правоохранительные органы обвинили его в том, что он на протестных акциях 54 раза перекрывал дорогу, и за каждый такой случай ему присудили штраф в размере 5000 лари, всего – 270 тысяч лари", - рассказала она.

Его намеренно лишают возможностей контактов с семьей

По словам супруги, журналист после ареста не может связаться с семьей. «Афган не может позвонить нам. Руководство изолятора заявило, что оттуда звонки во Францию невозможны. Однако у меня есть грузинский номер, и Афган мог бы позвонить на этот номер. Просто его намеренно лишают возможностей контактов с семьей. На самом деле, Афган не нарушал закон. Он участвовал в мирных акциях в знак солидарности с грузинским народом», - отметила Севиндж Садыгова.

Адвокат Айхан Гасанли подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» ее слова. Он добавил, что Афган Садыгов отвергает обвинения и не согласен с наказанием и намерен оспаривать их законность.

Вместе с тем, как отметил адвокат, Садыгов сохраняет бодрость духа. «Первым делом он спросил меня, состоялась ли новая акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Он просил передать благодарность всем тем, кто за него переживает, и заявил, что «будет бороться до конца», - сказал Гасанли.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглись более тысячи человек. 27 октября протестующие перекрыли проспект Руставели в 334-й день подряд.

Напомним, 20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Азербайджан при этом требовал от властей Грузии его выдачи. Журналист прекратил голодовку только в январе.

28 февраля ЕСПЧ запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.