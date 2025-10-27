Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 334-й день подряд

Демонстрантам, собравшимся у здания парламента Грузии, удалось перекрыть движение по проспекту Руставели на несколько минут, после чего полицейские заставили их освободить проезжую часть.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября, в 333-й день протестных акций, в Тбилиси прошло оппозиционное шествие, приуроченное к годовщине парламентских выборов. Политики призвали собравшихся активнее участвовать в ежедневных протестных акциях на проспекте Руставели.

После 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе 25 октября объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца.

Протестующие в Тбилиси сегодня перекрыли движение по проспекту Руставели в 334-й день подряд. Активисты, собравшиеся у парламента Грузии, исполнили государственный гимн и скандировали: “До конца, до конца!”, “Да здравствует Грузия!”, передает “Интерпрессньюс”.

Полиция была мобилизована на месте акций. Демонстрантам удалось перекрыть движение по проспекту только на несколько минут - после требования полицейских освободить проезжую часть, они освободили проезд и продолжили акцию в зоне для пешеходов.

Большинство участников акции не переходили на проезжую часть и оставались на тротуаре, при этом полицейских для оттеснения протестующих с дороги прибыло множество, отмечает Tbilisi_life.

Полицейские также дежурили у станции метро “Площадь Свободы”, проверяя людей, идущих с проспекта Руставели. Как минимум одного человека силовики по неизвестной причине задержали - посадили в машину и увезли, утверждает его знакомый.

Также стало известно, что арестованы оппозиционеры Георгий Мумладзе и Коба Абшилава арестовали. Информацию об их аресте подтвердил адвокат Георгий Табатадзе, который присутствовал при задержании Мумладзе четырьмя людьми, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".