Сторонники грузинской оппозиции подтвердили приверженность борьбе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционное шествие, приуроченное к годовщине парламентских выборов, прошло сегодня в Тбилиси под лозунгом: "До конца, до победы". Политики призвали собравшихся активнее участвовать в ежедневных протестных акциях на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе 25 октября объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца.

"До конца, до победы! – в Тбилиси прошло оппозиционное шествие в годовщину парламентских выборов 2024 года. Всего у акции три требования: отставка правительства, проведение досрочных парламентских выборов, освобождение политзаключенных. Среди участников – лидеры оппозиционных партий и движений, а также родственники задержанных и осуждённых участников проевропейских акций, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Активисты на 333-й день ежедневных протестов перекрыли проспект Руставели, передает Publika.

К акции также присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. "С 26 октября 2024 года прошел ровно год. Вот уже год эта власть была нелегитимной и не может обрести легитимность", - цитирует ее слова агентство.

"Нашим сердцам надо выдержать еще чуть-чуть, скоро будет настоящая победа, победа до конца, новые выборы, новое общество, новое политическое пространство, которое нам необходимо", - приводит ее слова на акции "Интерпрессньюс".

Лидер движения "Площадь свободы" Леван Цуцкиридзе призвал демонстрантов хотя бы один день в неделю обязательно проводить на акциях протеста, поддержать и профинансировать адвокатов, юристов и независимых журналистов, которые защищают протестующих.

Перед шествием прошел митинг у Руставской тюрьмы в поддержку отца и сына Цецхладзе. "Свободу Зурабу Цецхладзе", "Отец и сын — узники режима" — такие лозунги держали активисты.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".