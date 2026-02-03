Парламент Грузии поддержал ограничительные поправки к двум законам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2026 года в Тбилиси прошел марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования. Его участники пришли к парламенту Грузии, где 430 дней подряд проходили акции против политики властей и с требованием освободить задержанных активистов.

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия". Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны.

Парламент Грузии 82 голосами "за" и девятью голосами "против" поддержал сегодня поправки к закону "О высшем образовании" в первом чтении. Вопрос был вынесен на голосование заместителем министра образования, науки и молодежи Звиадом Габисонией, сообщает телекомпания Pirveli.

Поправки предусматривают сокращение срока обучения с 12 до 11 лет, в ближайшие 2-3 года в школах будут заменены учебники, все школы должны будут использовать один учебник, разработанный министерством образования. Также министерство образования планирует запретить использование мобильных телефонов во время школьных занятий.

Изменения в университетском образовании заключаются в том, что бакалавриат станет трехгодичным, а магистратура будет длиться ​​до одного года. Это изменение затронет все программы, "за исключением исключительных специальностей".

По словам Звиада Габисонии, в соответствии с новыми законодательными изменениями квоты на количество студентов в государственных университетах "будут определяться решением грузинского правительства и будут основываться на потребностях рынка труда".

Сегодня состоялась встреча ректора ТГУ Джаба Самушии с чиновниками министерства образования Грузии по вопросу слияния двух университетов. Самушия заявил журналистам, что на встрече задавали важные вопросы заместителю министра, но не обсуждает другие детали.

"Были острые вопросы, поднимался вопрос объединения двух университетов. Я бы разделил эту встречу на две части, и мы договорились, что встреча продолжится второй частью. Это были вопросы, касающиеся технических аспектов, а вторая часть касалась политических вопросов, на которые ответит министр, и мы решили, что в пятницу представители двух университетов встретятся с министром образования Гиви Миканадзе", - сказал Самушия.

"Я хочу четко заявить, что эта тема достаточно острая, важная для обоих университетов, и я считаю, что диалог необходимо продолжать", - добавил он.

Сегодня Парламент Грузии в первом чтении принял также пакет ограничений в закон "О грантах", который предусматривает, что почти любое иностранное финансирование будет считаться грантом. Получить грант можно будет только с предварительного разрешения правительства. Согласно этой поправке организация, зарегистрированная за рубежом, которая "по существу действует в Грузии", будет обязана также обращаться к правительству Грузии за разрешением для перечислений в страну финансов, в противном случае она будет привлечена к уголовной ответственности.

Параллельно с сессией паламента перед зданием законодательного органа прошел протестный митинг под лозунгом: "Закон Иванишвили против Грузии", сообщило издание Interpressnews.

Участники митинга выступили против пакета законодательных поправок "Грузинской мечты", предусматривающего принятие новых ограничительных законов в отношении партийной и политической деятельности, а также планируемых поправок к законам "Об общем образовании" и "О высшем образовании".

Как заявил один из участников митинга по поводу планируемых поправок к "Закону о грантах", власти пытаются полностью подавить общественное мнение.

"Этот закон, вероятно, предоставляет государству наиболее дискреционное право, согласно которому любой гражданин, имеющий родственника за границей и отправляющий ему деньги, становится жертвой преследования со стороны государства. Любой доход, в том числе и индивидуальный, станет предлогом для государства для проведения политических преследований", - отметил участник акции Дата Кашиашвили.