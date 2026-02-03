×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:42, 3 февраля 2026

Парламент Грузии поддержал ограничительные поправки к двум законам

Кадр видео: парламент Грузии, сессия 3 февраля 2026 года. Фото: Tabula / https://tabula.ge/ge/news/745172-sascavlo-grantebisa-sauniversiteto-avtonomiis видео

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2026 года в Тбилиси прошел марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования. Его участники пришли к парламенту Грузии, где 430 дней подряд проходили акции против политики властей и с требованием освободить задержанных активистов.

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия". Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны.

Парламент Грузии 82 голосами "за" и девятью голосами "против" поддержал сегодня поправки к закону "О высшем образовании" в первом чтении. Вопрос был вынесен на голосование заместителем министра образования, науки и молодежи Звиадом Габисонией, сообщает телекомпания Pirveli.

Поправки предусматривают сокращение срока обучения с 12 до 11 лет, в ближайшие 2-3 года в школах будут заменены учебники, все школы должны будут использовать один учебник, разработанный министерством образования. Также министерство образования планирует запретить использование мобильных телефонов во время школьных занятий.

Изменения в университетском образовании заключаются в том, что бакалавриат станет трехгодичным, а магистратура будет длиться ​​до одного года. Это изменение затронет все программы, "за исключением исключительных специальностей".

По словам Звиада Габисонии, в соответствии с новыми законодательными изменениями квоты на количество студентов в государственных университетах "будут определяться решением грузинского правительства и будут основываться на потребностях рынка труда".

Сегодня состоялась встреча ректора ТГУ Джаба Самушии с чиновниками министерства образования Грузии по вопросу слияния двух университетов. Самушия заявил журналистам, что на встрече задавали важные вопросы заместителю министра, но не обсуждает другие детали. 

"Были острые вопросы, поднимался вопрос объединения двух университетов. Я бы разделил эту встречу на две части, и мы договорились, что встреча продолжится второй частью. Это были вопросы, касающиеся технических аспектов, а вторая часть касалась политических вопросов, на которые ответит министр, и мы решили, что в пятницу представители двух университетов встретятся с министром образования Гиви Миканадзе", - сказал Самушия.

"Я хочу четко заявить, что эта тема достаточно острая, важная для обоих университетов, и я считаю, что диалог необходимо продолжать", - добавил он.

Кадр акция протеста в Тбилиси на фоне принятия поправок к законам о высшем образовании и к закону о грантах. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860964-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

Сегодня Парламент Грузии в первом чтении принял также пакет ограничений в закон "О грантах", который предусматривает, что почти любое иностранное финансирование будет считаться грантом. Получить грант можно будет только с предварительного разрешения правительства. Согласно этой поправке организация, зарегистрированная за рубежом, которая "по существу действует в Грузии", будет обязана также обращаться к правительству Грузии за разрешением для перечислений в страну финансов, в противном случае она будет привлечена к уголовной ответственности.

Параллельно с сессией паламента перед зданием законодательного органа прошел протестный митинг под лозунгом: "Закон Иванишвили против Грузии", сообщило издание Interpressnews.

Участники митинга выступили против пакета законодательных поправок "Грузинской мечты", предусматривающего принятие новых ограничительных законов в отношении партийной и политической деятельности, а также планируемых поправок к законам "Об общем образовании" и "О высшем образовании".

Как заявил один из участников митинга по поводу планируемых поправок к "Закону о грантах", власти пытаются полностью подавить общественное мнение.

"Этот закон, вероятно, предоставляет государству наиболее дискреционное право, согласно которому любой гражданин, имеющий родственника за границей и отправляющий ему деньги, становится жертвой преследования со стороны государства. Любой доход, в том числе и индивидуальный, станет предлогом для государства для проведения политических преследований", - отметил участник акции Дата Кашиашвили.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:07, 3 февраля 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
16:59, 3 февраля 2026
Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
Все события дня
Новости
Протестующие у парламента Грузии, 3 февраля 2026 года. Фото: Alexander Keshelashvili / Publika
23:58, 3 февраля 2026
Протест на проспекте Руставели продолжился на фоне новых арестов
Георгий Барамедзе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:56, 3 февраля 2026
Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество
Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:58, 2 февраля 2026
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд
Активисты на акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 01.02.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1669457774453766&set=pcb.1669457837787093
21:57, 1 февраля 2026
Протестующие 431-й день подряд вышли на акцию к парламенту Грузии
Бастующие у "Руставского азота". Скриншот фото телекомпании Pirveli от 01.02.26, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/120418-administratsiis-shemotavazeba-damamtsirebelia-rustavis-azotis-qarkhanashi-gapitsva
20:58, 1 февраля 2026
Администрация "Руставского азота" потребовала прекратить забастовку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше