Противники реформы образования поддержали проевропейские протесты в Тбилиси

В Тбилиси прошел марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования. Его участники пришли к парламенту Грузии, где 430 дней подряд проходят акции против политики властей и с требованием освободить задержанных активистов.

Как писал "Кавказский узел", министр образования Грузии анонсировал слияние Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, после чего студенты обоих вузов вышли на акции протеста в Тбилиси. Цель реформы - сократить штат преподавателей, уволив критиков правительства, заявили они в 428-й день ежедневных протестов. На следующий день, 30 января, студенты и преподаватели двух крупнейших грузинских университетов провели новые акции протеста против решения правительства объединить вузы, а затем присоединились к митингу у здания парламента на проспекте Руставели.

От здания Тбилисской филармонии к парламенту Грузии прошел марш под лозунгом: "Защити образование!". В протесте принимают участие профессора, преподаватели и студенты, а также члены разных политических партий и их сторонники. Они протестуют против реформы образования, анонсированной "Грузинской мечтой". Шествие завершилось у здания законодательного органа на проспекте Руставели, где участники марша объединились с участниками непрерывного протеста, передает "Интерпрессньюс".

Собравшиеся протестовали против решения властей, согласно которому планируется слияние ТГУ и ГТУ.

На проспекте Руставели у здания парламента протестующие сначала заняли часть дороги, но затем полностью переместились на тротуар.

Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, говорится в другой публикации агентства.

Ежедневные акции у парламента Грузии продолжаются 430 дней подряд пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Решение об объединении двух вузов стало одним из первых шагов в реформе образования

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия".

Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны.

Для проработки изменений был создан специальный совет, в который вошли, в том числе представители непрофильных министерств и даже мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе. После первой недели работы совета Минобразования объявило о планах объединить Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили и Грузинский технический университет - два старейших вуза страны с принципиально разными академическими профилями.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к сопротивлению реформе, заявив о необходимости бороться за сохранение университетов, системы образования, говорится в публикации.

Ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе обратился к студентам и профессорам, собравшимся сегодня у здания университета и выражающим протест в связи с объединением с Тбилисским государственным университетом. По его словам, он планирует собрать Академический совет и провести открытое обсуждение.

"Мы никому не позволим свести это к политике. Здесь ни у кого нет права считать людей. Профессоров не считают по головам. Я не намерен подавать в отставку. Пока у меня есть это право от государства, я избран вами и имею легитимацию, я - с вами, какое бы решение ни было принято. Поэтому меня интересует мнение каждого студента и лектора, давайте обсуждать. По согласованию с вами, в понедельник или во вторник я соберу Академический совет, будет открытая встреча, будет обсуждение",- цитирует его "Интерпрессньюс".