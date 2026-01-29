Бастующие "Руставского азота" потребовали извинений от администрации

На второй день забастовки сотрудники химзавода в Рустави назвали унизительным предложенное администрацией повышение зарплаты и потребовали извинений.

Как писал "Кавказский узел", 28 января несколько сотен сотрудников "Руставского азота" объявили забастовку в городе Рустави. Сотрудники требуют повышения заработной платы, в противном случае они пообещали перейти к непрерывным протестам и ​​парализовать рабочий процесс.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

Забастовка сотрудников "Руставского азота" продолжается второй день, работники требуют повышения заработной платы как минимум на 300 лари (около 110 долларов США), а также встречи с мэром Рустави Нино Лацабидзе, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

По словам бастующих, предложенное руководством завода повышение заработной платы на 4% - это издевательство и унижение для работников. Они заявили, что протест будет продолжаться до тех пор, пока они не получат требуемое ими повышение заработной платы.

Кроме того, по словам одного из работников завода, сегодня, по запросу протестующих, к требованиям будет привлечен альтернативный профсоюз.

"Обращаемся к Центральному профсоюзу: ни при каких обстоятельствах не смейте сюда приходить, вам здесь нечего делать, вы не сможете вмешаться в это дело", - заявил один из сотрудников завода.

Как заявил один из бастующих, Давит Метревели, они не намерены отступать и требуют извинений от администрации, передает издание "Инфо Рустави".

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся прекращать этот протест и отступать. Наше требование - фиксированное повышение заработной платы, а не какой-то процент. Было бы благородным шагом с стороны администрации выйти и извиниться перед этими людьми за унижение. Мы не разойдемся, мы никуда не уйдем", - заявил он.

"Производственный процесс остановлен. Это не вина работающего здесь персонала. Решение об остановке производственного процесса было принято самой администрацией", - подчеркнул Метревели.

По информации издания, сегодня состоялась встреча руководителей различных цехов и руководства завода, на которой обсуждались требования бастующих. Переговоры оказались безрезультатными. Участники протеста предполагают, что должна состоятся еще одна встреча. Собравшиеся вновь обратились к мэру города Нино Лацабидзе и призвали ее к сотрудничеству.

В апреле 2021 года около 500 сотрудников "Руставского азота" заблокировали въезд и выезд транспорта с территории предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. Требования участников акции протеста тогда поддержал профсоюз.