21:24, 29 января 2026

Бастующие "Руставского азота" потребовали извинений от администрации

Забастовка в Рустави. Скриншот фото "Инфо Рустави" от 29.01.25, https://inforustavi.ge/index.php?m=31&news_id=43377

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На второй день забастовки сотрудники химзавода в Рустави назвали унизительным предложенное администрацией повышение зарплаты и потребовали извинений.

Как писал "Кавказский узел", 28 января несколько сотен сотрудников "Руставского азота" объявили забастовку в городе Рустави. Сотрудники требуют повышения заработной платы, в противном случае они пообещали перейти к непрерывным протестам и ​​парализовать рабочий процесс.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

Забастовка сотрудников "Руставского азота" продолжается второй день, работники требуют повышения заработной платы как минимум на 300 лари (около 110 долларов США), а также встречи с мэром Рустави Нино Лацабидзе, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

По словам бастующих, предложенное руководством завода повышение заработной платы на 4% - это издевательство и унижение для работников. Они заявили, что протест будет продолжаться до тех пор, пока они не получат требуемое ими повышение заработной платы.

Кадр бастующей азотного завода в Рустави. Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/120181-azotis-qarkhanashi-gapitsva-grdzeldeba-tanamshromlebi-rustavis-mertan-shekhvedras

Кроме того, по словам одного из работников завода, сегодня, по запросу протестующих, к требованиям будет привлечен альтернативный профсоюз.

"Обращаемся к Центральному профсоюзу: ни при каких обстоятельствах не смейте сюда приходить, вам здесь нечего делать, вы не сможете вмешаться в это дело", - заявил один из сотрудников завода.

Как заявил один из бастующих, Давит Метревели, они не намерены отступать и требуют извинений от администрации, передает издание "Инфо Рустави".

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся прекращать этот протест и отступать. Наше требование - фиксированное повышение заработной платы, а не какой-то процент. Было бы благородным шагом с стороны администрации выйти и извиниться перед этими людьми за унижение. Мы не разойдемся, мы никуда не уйдем", - заявил он.

"Производственный процесс остановлен. Это не вина работающего здесь персонала. Решение об остановке производственного процесса было принято самой администрацией", - подчеркнул Метревели.

По информации издания, сегодня состоялась встреча руководителей различных цехов и руководства завода, на которой обсуждались требования бастующих. Переговоры оказались безрезультатными. Участники протеста предполагают, что должна состоятся еще одна встреча. Собравшиеся вновь обратились к мэру города Нино Лацабидзе и призвали ее к сотрудничеству.

В апреле 2021 года около 500 сотрудников "Руставского азота" заблокировали въезд и выезд транспорта с территории предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. Требования участников акции протеста тогда поддержал профсоюз.

Автор: "Кавказский узел"

