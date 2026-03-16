Шахтеры Чиатуры назвали несправедливым приговор соратникам

Акцию протеста против несправедливого приговора, вынесенного четырем жителям Чиатуры, анонсировали на 19 марта их соратники. Они также потребовали расследовать нарушения в работе рудника и коррупционные действия мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. Задержанные – шахтеры Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе (упоминается в СМИ также как Непаридзе) и Арчил Чумбуридзе, а также Тенгиз Гвелесиани. Расследование было начато по статье 118 УК Грузии (серьезный ущерб здоровью). В конце января этого года все арестованные были осуждены.

По словам очевидцев, директор рудника оскорбил участников акции протеста и назвал их "жуликами", что вызвало гнев протестующих. По данным компании, Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе повредив лицо. Кутаисский горсуд отправил четверых задержанных под арест.

Шахтеры из Чиатуры анонсировали на 19 марта (в 13.00 по местному времени) проведение акции протеста в Тбилиси у здания прокуратуры, пишет 15 марта "Грузия-онлайн".

Они назвали несправедливым обвинение, выдвинутое четырем их соратникам, и последующие приговора, заявив, что Саралидзе, Нефаридзе, Чумбуридзе и Гвелесиани не совершали преступлений. Также шахтеры заявили, что на акции протеста потребуют официально расследовать нарушения, выявленные Службой государственного аудита в Чиатуре, включая коррупционные схемы и нецелевое использование средств государственного бюджета.

Также шахтеры призвали Антикоррупционный департамент Службы госбезопасности Грузии изучить деятельность мэрии Чиатуры и компании Georgian Manganese. Они обратились к ряду телеканалов с просьбой предоставить им эфир для дебатов с участием министра экономики и премьер-министра Грузии.

Шахтеры в Чиатуре проводили акции протеста с 28 февраля 2025 года. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

Шахтеры проводили акции протеста и в 2024 году. Так, в июне 2024 года рабочие объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что тех 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточно для нормального существования.