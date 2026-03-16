×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:59, 16 марта 2026

Шахтеры Чиатуры назвали несправедливым приговор соратникам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акцию протеста против несправедливого приговора, вынесенного четырем жителям Чиатуры, анонсировали на 19 марта их соратники. Они также потребовали расследовать нарушения в работе рудника и коррупционные действия мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. Задержанные – шахтеры Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе (упоминается в СМИ также как Непаридзе) и Арчил Чумбуридзе, а также Тенгиз Гвелесиани. Расследование было начато по статье 118 УК Грузии (серьезный ущерб здоровью). В конце января этого года все арестованные были осуждены.

По словам очевидцев, директор рудника оскорбил участников акции протеста и назвал их "жуликами", что вызвало гнев протестующих. По данным компании, Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе повредив лицо. Кутаисский горсуд отправил четверых задержанных под арест.

Шахтеры из Чиатуры анонсировали на 19 марта (в 13.00 по местному времени) проведение акции протеста в Тбилиси у здания прокуратуры, пишет 15 марта "Грузия-онлайн".

Они назвали несправедливым обвинение, выдвинутое четырем их соратникам, и последующие приговора, заявив, что Саралидзе, Нефаридзе, Чумбуридзе и Гвелесиани не совершали преступлений. Также шахтеры заявили, что на акции протеста потребуют официально расследовать нарушения, выявленные Службой государственного аудита в Чиатуре, включая коррупционные схемы и нецелевое использование средств государственного бюджета.

Также шахтеры призвали Антикоррупционный департамент Службы госбезопасности Грузии изучить деятельность мэрии Чиатуры и компании Georgian Manganese. Они обратились к ряду телеканалов с просьбой предоставить им эфир для дебатов с участием министра экономики и премьер-министра Грузии.

Шахтеры в Чиатуре проводили акции протеста с 28 февраля 2025 года. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

Шахтеры проводили акции протеста и в 2024 году. Так, в июне 2024 года рабочие объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что тех 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточно для нормального существования.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
