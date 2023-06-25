Достигнута договоренность о прекращении забастовки шахтеров Чиатуры

25 июня 2023, 03:20

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Голодающие шахтеры в Чиатуре и руководство компании Georgian Manganese достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Шахты начнут работу с 1 июля, руководство пообещало повысит зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня четырем участникам голодовки, которую объявили шахтеры в Чиатуре, потребовалась медицинская помощь.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась вернуть 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтерам, на первом этапе - на 5%, однако горняки заявили, что будут добиваться повышения зарплаты на 20%.

Шахтеры и руководство компании Georgian Manganese договорились о прекращении забастовки и голодовки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Теймураз Сурамешвили.

По его словам, стороны подписали соответствующее соглашение. Согласно договоренности, специальный режим работы будет отменен, а работа шахт в Чиатуре возобновится с 1 июля. С 1 июля зарплаты шахтеров повысятся на 11,9%, с 1 января по июнь 2024 года шахтеры получат прибавку к зарплате в 5%. "Важно, что по оставшимся 13 требуемым пунктам достигнуто принципиальное согласие работодателя: создать совместную комиссию из работников, членов профсоюзов, представителей государства и представителей трудовой инспекции, а следовательно обсуждать, распоряжаться и устранять эти вопросы", - отметил Сурамешвили.

Также достигнута договоренность, что трудовая инспекция совместно с профсоюзами исследует условия работы в шахтах. Работники предприятия также жаловались на некачественное питание и медобслуживание на работе, и этими вопросами также займется комиссия.

"Нас упрекали, что мы думает только о повышении зарплаты. На самом деле мы согласились на повышение зарплаты на уровень инфляции. Но мы ждем выполнения других 13 пунктов наших требований", - заявил на митинге один из шахтеров.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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