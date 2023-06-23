Четырем участникам голодовки в Чиатуре потребовалась медпомощь

23 июня 2023, 20:31

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Участники забастовки шахтеров в Грузии не намерены обсуждать предложение компании о передаче им управления шахтами, а хотят лишь безопасных условий труда. Нескольким голодающим шахтерам в Чиатуре потребовалась медпомощь.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня шахтеры из Чиатуры провели шествие по улицам Тбилиси и потребовали встречи с руководством Georgian Manganese. Бастующие установили палатки перед зданием парламента Грузии. 21 июня четверо из них объявили бессрочную голодовку. Georgian Manganese заявила, что готова передать управление шахтами бастующим горнякам, которые требуют улучшения условий труда и оплаты.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась вернуть 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтерам, на первом этапе - на 5%, однако горняки заявили, что будут добиваться повышения зарплаты на 20%.

Участники акции протеста ответили на заявление компании "Грузинский марганец", заявив, что их просьба не заключалась в том, чтобы им передавались шахты. "Мы не умеем управлять шахтами, но умеем хорошо делать свою работу. Мы выдвинули 14 пунктов, связанных с улучшением условий нашего труда, работой в безопасных условиях, которые должны быть выполнены", — рассказал один из бастующих шахтеров в интервью телекомпании "Формула" .

Шахтеры поясняли, что направляли в компанию список требований из 12 пунктов в 2019 году, но они не выполнялись в течение четырех лет. К этим пунктам сейчас добавились еще два – безопасная рабочая среда и повышение зарплаты на 20%.

Сегодня двум участникам голодовки стало плохо. 26-летний Георгий Квелидзе и 34-летний Дато Цуцкиридзе были доставлены в больницу. Ночью скорая помощь забрала и 24-летнего голодающего Резо Асанидзе, который уже вернулся в палатку и, несмотря на ухудшение здоровья, продолжает участие в акции протеста. Его страховка не покрывает медицинские расходы, так как ухудшение здоровья стало результатом сознательного самоповреждения. 35-летнему участнику голодовки Георгу Маруашвили также отказали в оплате расходов на лечение, сообщила сегодня "Мауцкебели".

Грузинские НПО выпустили совместное заявление, в котором отметили, что компания, игнорируя справедливые и законные требования шахтеров, вынуждает рабочих прибегать к крайним формам протеста: и в Чиатуре, и в Тбилиси участники голодовки нанесли множественные членовредительства. Ситуация обостряется с каждым днем и создает угрозы необратимого ущерба жизни и здоровью людей на фоне бездействия компании и государства, отметили НПО.

Они призвали правительство Грузии "использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги, включая реальные переговоры с компанией, чтобы избежать надвигающейся трагедии, которая может возникнуть в результате применения самых жестких форм протеста", добиваться, "чтобы компания выполнила свои обязательства по коллективному договору с шахтерами и законодательству Грузии", "обеспечить постоянный медицинский контроль" состояния участников голодовки. Среди подписавшихся - "Единство 2013", "Союз социальных работников", "Центр социальной справедливости", Ассоциация молодых юристов, Сеть солидарности, "Профсоюз науки, образования и культуры" и другие.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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