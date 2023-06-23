Georgian Manganese предложила горнякам самим управлять шатхтами

23 июня 2023, 11:51

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Компания Georgian Manganese заявила, что готова передать управление шахтами бастующим горнякам, которые требуют улучшения условий труда и оплаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня шахтеры из Чиатуры провели шествие по улицам Тбилиси и потребовали встречи с руководством Georgian Manganese. Бастующие установили палатки перед зданием парламента Грузии. На следующий день четверо из них объявили бессрочную голодовку.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась вернуть 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтерам, на первом этапе - на 5%, однако горняки заявили, что будут добиваться повышения зарплаты на 20%.

Компания "Грузинский марганец" заявила о готовности передать шахты Чиатуры в управление горнякам. "Наша цель – своевременно разрешить кризисную ситуацию, прекратить радикальную форму протеста, вернуть сотрудников к рабочему процессу, восстановить ритм повседневной жизни города. Для этого компания готова передать шахты Чиатуры [в управление] горнякам в случае принятия ответственности сотрудников и в случае полного консенсуса", - говорится в опубликованном в Facebook* заявлении компании, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Получить комментарии от представителей профсоюзов относительно этого заявления пока не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сообщил, что встречался с шахтерами и выслушивал их проблемы, также его представители присутствовали на митингах, организованных горняками в Чиатуре и в Тбилиси.

"Компания должна максимально учесть справедливые требования сотрудников и предложить приемлемые для них условия в максимально сжатые сроки, чтобы достичь соглашения", - сказал в эфире телеканала "Мтавари архи" Иоселиани, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

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