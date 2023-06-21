Четыре бастующих шахтера объявили голодовку в Тбилиси

21 июня 2023, 14:13

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Четыре участника акции протеста шахтеров из Чиатуры объявили бессрочную голодовку около здания парламента Грузии, требуя улучшить горнякам условия труда и оплаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня шахтеры из Чиатуры провели шествие по улицам Тбилиси и потребовали встречи с руководством Georgian Manganese. Бастующие установили палатки перед зданием парламента Грузии и остались на ночь.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась вернуть 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтерам, на первом этапе - на 5%, однако горняки заявили, что будут добиваться повышения зарплаты на 20%.

Четверо шахтеров начали голодовку перед зданием парламента и заявили, что будут продолжать ее до тех пор, пока их требования не будут выполнены. "У нас есть четыре человека, которые сидят в палатке и объявляют бессрочную голодовку. К этому нас ведет компания, в которой мы работаем. Наши друзья голодают уже десятый день в Чиатуре. Ответственный человек, который должен решать это дело, не приехал, никто нормально не обращает внимания на этих ребят", - сказал в эфире телеканала "Мтавари архи" один из шахтеров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другой шахтер Тариэл Микатадзе заявил, что голодовка будет проводиться параллельно с другими акциями протеста горняков в Тбилиси. "Это ответ на несправедливость, которая происходит сегодня в Чиатуре. Поэтому мы будем всячески бороться с этой несправедливостью", - сказал он в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Состояние Георгия Купатадзе, который зашил глаза в знак протеста, вызывает тревогу у врачей, поскольку он рискует потерять зрение, но шахтер отказывается снимать швы, сообщил в эфире телеканала "Мауцкебели" врач скорой помощи, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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