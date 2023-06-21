Бастующие шахтеры установили палатки у парламента в Тбилиси

21 июня 2023, 04:06

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Шахтеры из Чиатуры, требующие улучшения условий труда, прошли маршем по Тбилиси. Они потребовали встречи с руководством Georgian Manganese и попросили журналистов объективно освещать их акцию. Перед зданием парламента Грузии бастующие установили палатки и остались на ночь.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. Компания Georgian Manganese согласилась возвратить 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтера, на первом этапе - на 5%. Однако 19 июня бастующие отвергли предложение руководства, заявив, что будут добиваться исполнения требований о повышении зарплаты на 20%.

Шахтеры из Чиатуры 20 июня провели марш по улицам Тбилиси от здания парламента до офиса Georgian Manganese. "Нас призывают к компромиссу. Шахтеры на компромисс согласны. Наше первоначальное требование было повышение зарплат на 40%. Сейчас мы согласились на повышение зарплат на 20%", - приводит слова одного из лидером акции "Мауцкебели".

"Люди дошли до предела. Шахтеры наносят себе повреждения, но нас никто не слышит", - сказал другой участник акции.

К шахтерам из офиса компании никто не вышел. После этого протестующие перешли к зданию "Общественного вещателя". Они заявили, что СМИ не освещают забастовку и призвали телекомпанию и другие СМИ объективно освещать происходящее.

После этого шахтеры установили палатки перед зданием парламента и остались в них на ночь.

Председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Теймураз Сурамешвили сказал корреспонденту "Кавказского узла", что предложенное руководством повышение зарплаты на 5% - "это не повышение зарплаты, это увеличение индекса инфляции".

Объединенный профсоюз отреагировал на требования шахтеров. В заявлении организации говорится о необходимости знать финансовое положение компании Georgian Manganese. "Важно, чтобы профсоюзы, шахтеры и общественность в целом располагали достоверной, объективной и достоверной информацией о финансовом положении и ущербе, о котором говорит Georgian Manganese. Это возможно только при проведении независимого аудита. Поэтому мы призываем компанию немедленно провести аудит", - сказано в заявлении профсоюза, опубликованном на его сайте.

Председатель профсоюза LABOR Гиоргий Диасамидзе заявил о поддержке требований шахтеров. По его словам, профсоюз во время всех забастовок старался облегчить жизнь работников и обеспечить их всем необходимым.

Georgian Manganese – крупнейшая в Грузии компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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