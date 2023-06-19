Georgian Manganese пошла на уступки бастующим шахтерам

19 июня 2023, 11:54

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Компания Georgian Manganese согласилась выполнить требования бастующих шахтеров. Им будет возвращен 12-часовой график работы и повышена заработная плата. Кроме того компания создаст комиссию, которая будет учитывать просьбы шахтеров впредь, а также изучит причины возникшего кризиса.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза.

Руководство Georgian Manganese согласилось вернуть прежний график, по которому работали шахтеры. Также решение принято после переговоров с бастующими. Шахтеры смогут вернуться к прежним условиям труда, которые были до 12 февраля. То есть, они перейдут на 12-часовой график работы, сообщила пресс-служба компании, релиз которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также компания согласись увеличить шахтерам зарплату. На первом этапе она будет увеличена на 5%. Кроме того, компания готова постепенно увеличивать заработную плату сотрудников вместе с ростом рентабельности. В заявлении также отмечается, что будет создана рабочая комиссия, которая будет работать над критическими замечаниями со стороны шахтеров.

Переговоры с бастующими шахтерами прошли 18 июня, в них принял участие начальник службы инспекции труда министерства управления Грузии, сотрудники управления труда, а также местные чиновники из администрации города Чиатура.

Компания также готова создать совместную рабочую комиссию, которая рассмотрит все требования бастующих. В состав комиссии войдут шахтеры, аудиторы, сотрудники министерства экономики и устойчивого развития, службы инспекции труда и министерства труда, здравоохранения и соцзащиты, а также представители профсоюзов.

Комиссия изучит требования шахтеров, изучит причину возникновения проблем, обсудит пути исправления ситуации, ознакомится с условиями труда работников на местах и их соответствием установленным нормам.

Также Georgian Manganese выполнит требование профсоюзов представить независимое аудиторское заключение о ее деятельности за последние два года и финансовом положении на текущий год, сказано в сообщении.

Georgian Manganese – крупнейшая в Грузии компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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