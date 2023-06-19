Бастующие шахтеры в Грузии нанесли себе увечья

19 июня 2023, 06:37

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Один из участников забастовки шахтеров в Чиатуре, которые требуют достойных условий труда, порезал себе руки, другой зашил глаза.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Они пояснили, что Georgian Manganese не пошла на уступки, а предложения, которые озвучила компания, не устроили шахтеров. 14 июня представители профсоюзов попросили протестующих прекратить голодовку, но шахтеры отказались. 15 июня к голодающим присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. 18 июня шахтеры пообещали перекрыть улицу в Тбилиси, если их требования не будут выполнены.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

Участники забастовки шахтеров в Чиатуре нанесли себе увечья. Один из них в знак протеста порезал себе руки, его увезла "скорая", сообщила вечером 18 июня телекомпания "Мауцкебели".

Еще один из шахтеров зашил себе глаза. "Сперва люди голодали, затем зашили рты <...> зашил глаза, потому что не хочет видеть этой несправедливости", - заявил один из очевидцев в эфире телекомпании.

Мужчина признался, что другие бастующие были против подобных действий.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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