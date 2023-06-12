Шахтеры Чиатуры потребовали внимания омбудсмена

12 июня 2023, 21:55

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Омбудсмен должен отреагировать на призывы бастующих горняков, заявили сегодня шахтеры Чиатуры. Народный защитник Грузии выразил готовность быть посредником в переговорах участников забастовки с работодателями.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Шахтеры сегодня прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией. "Судьба Чиатуры сегодня решается", - сказал в эфире телекомпании "Мауцкебели" один из участников забастовки.

Вместе с шахтерами протестуют и их родные. "Они богатеют за счет работающих людей. Богатство Чиатуры принадлежит всем нам, всей Грузии", - заявила в эфире жена одного из шахтеров.



Сегодня вечером на встречу с бастующими прибыл медиатор из министерства здравоохранения и труда и инспекторы Трудовой инспекции. Их встреча с шахтерами транслировалась в эфире телекомпании. Шахтеры передали представителю Трудовой инспекции Ираклию Омнидзе 10 замечаний по технике безопасности.

Шахтеры рассказали, что просили приехать к ним Народного защитника или его представителя. "Мы дни и ночи проводим на улице почти неделю. Мы тот народ, интересы которого должен защищать Народный защитник. Но на наш призыв из офиса Народного защитника никто не откликнулся", - перевел слова одного из участников забастовки корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани в эфире телекомпании заявил, что офис народного защитника готов выступить посредником. "но здесь, насколько мне известно, проблема между частными субъектами, и мы призываем государство сделать все возможное в этом отношении – выступить посредником между работодателем и работниками для улучшения их условий труда и достижения согласия по конкретным вопросам. В рамках нашего мандата, при необходимости будем участвовать", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

"Платформа достойного труда", объединяющая независимые профсоюзы, правозащитные организации и активистов, опубликовала заявление, в котором призвала правительственные ведомства, СМИ и народного защитника содействовать оперативному решению вопроса. В частности, организации члены платформы призвали Народного защитника добросовестно выполнять свой долг, приехать в Чиатура и на месте ознакомиться с проблемами шахтеров, а также делать заявления в защиту трудовых прав горняков. Кроме этого "Платформа достойного труда" обратилась к СМи с призывом активно освещать акцию протеста в Чиатуре, способствовать вынесению вопроса на политическую повестку и подчеркивать ответственность лиц, принимающих решения. Под заявлением, в частности, подписались представители "Центра социальной справедливости", "Фонда "Открытое общество"", "Объединения социальных работников", "Ассоциации молодых юристов.

Напомним, Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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