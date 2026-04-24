Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил Вадима Абдуллаева к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Исламское государство"* и склонению к теракту в школе Махачкалы.

По версии суда, 30 апреля 2023 года осуждённый принёс присягу лидеру запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство"*. В тот же период, в апреле 2023 года, находясь в Махачкале, Абдуллаев предпринял попытку вовлечь трёх граждан в преступную группу. Как установило следствие, он склонял их к принесению присяги и последующему распространению идеологии данной организации.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года подсудимый продолжил убеждать тех же лиц в необходимости вступления в организацию. В частности, он предлагал создать террористическое сообщество и пройти соответствующую подготовку, необходимую для совершения террористического акта на территории одного из общеобразовательных учреждений Махачкалы, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: содействие террористической деятельности 1 и организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации 2 .

В результате рассмотрения дела Абдуллаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть оспорен в порядке апелляции.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, признав его виновным в попытке создать незаконное вооруженное формирование и вовлечь в него знакомых, в том числе двух подростков.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.