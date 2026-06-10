Эвакуированные после взрыва на газопроводе жители Дагестана вернулись домой

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Жители сел Нижний Чирюрт, Гельбах и Бавтугай в Кизилюртовском районе вернулись домой, после того как специалисты установили, что угрозы их домовладениям нет.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед произошел пожар, позже власти сообщили, что были эвакуировано не менее 140 местных жителей, чьи дома располагались вблизи от места взрыва.

Жители нескольких сел, которые были эвакуированы после взрыва на газопроводе Моздок-Казимагомед, вернулись в свои дома, сообщила пресс-служба Кизилюртовского района.

"Жители населенных пунктов Нижний Чирюрт, Гельбах и Бавтугай вернулись в свои дома, в настоящее время угрозы их домовладениям нет", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Врио главы Дагестана Федор Щукин в своем телеграм-канале сегодня подтвердил, что эвакуированные жители вернулись в свои жилища. "Все жители вернулись в свои дома", – отметил он.

Напомним, власти Дагестана ранее сообщили, что причиной пожара на газопроводе стала разгерметизация. При этом Кизилюрта подчеркнул, что слухи о подрыве газопровода безосновательны.

Из-за аварии было прервано газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, частично была прекращена подача газа в Махачкалу. Кроме того администрация Казбековского района Дагестана сообщила, что отключения газа затронули четыре района – Казбековский, Кизилюртовский, Хасавюртовский, Бабаюртовский.

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