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20:31, 10 июня 2026

Семнадцать человек осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черекский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил организатора "шариатского патруля" к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Остальные участники сообщества приговорены к срокам от двух лет.

По версии следствия и суда, в январе 2023 года местный житель, который разделял радикальные религиозные взгляды, создал экстремистское сообщество. Сообщество пропагандировало религиозное превосходство, навязывало собственные представления о религиозных нормах и применяло насилие против тех, кто, по мнению участников сообщества, не соответствовал их убеждениям, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

Шариатский патруль. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54 26.06.2025
Активисты сочли фиктивными дела о "шариатских патрулях" в Кабардино-Балкарии
Рост популярности ислама в Кабардино-Балкарии заметен, но реальной деятельности в республике так называемых "шариатских патрулей" правозащитники не фиксируют, связывая появление уголовных дел о них с имитацией работы силовиками.

Согласно материалам суда, в 2023-2024 годах участники сообщества организовывали так называемые "шариатские патрули", в ходе которых выявляли людей, которых подозревали в употреблении алкогольных напитков, наркотических средств или в другом поведении, противоречащем их религиозным взглядам.

Участники "шариатских патрулей" проводили незаконные разбирательства, оказывали на людей психологическое давление, а также применяли физическое насилие. В некоторых случаях потерпевших заставляли публично приносить извинения, давать обещания изменить образ жизни и следовать установленным участниками сообщества правилам.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

По решению суда организатор "шариатского патруля" был признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных общественных организаций.

Остальные 16 обвиняемых признаны виновными в участии в экстремистском сообществе и приговорены к различным срокам лишения свободы - от двух лет одного месяца до двух лет десять месяцев в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, уточнили в суде.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года дело десятерых жителей Кабардино-Балкарии, обвиняемых в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, было направлено в Эльбрусский районный суд.

В июле 2024 года были задержаны жители Тырныауза, подозреваемые в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии. За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали тогда религиоведы.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

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Автор: Кавказский узел

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