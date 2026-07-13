Аналитики указали на политические мотивы обсуждения черкесского вопроса в Шуше

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Конференция в Шуше, участники которой призвали Россию признать геноцид черкесов, показала раздражение Баку давлением на азербайджанскую диаспору в России и возможность создавать проблемы, поддерживая национальные устремления народов РФ, указали азербайджанские аналитики. Интерес Азербайджана к черкесской теме мог быть частью стремления страны уменьшить российское влияние, но мотивация устроителей конференции отходит на второй план за важностью темы, считают черкесские активисты.

Как писал "Кавказский узел", признать геноцид черкесов и перестать принуждать участвовать в военной операции на Украине представителей этнических меньшинств, призвали Россию участники конференции в Шуше. Она была проведена организацией, созданной братом двух убитых при рейде силовиков в Екатеринбурге азербайджанцев.

Этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане последовали за катастрофой самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Конференция в Шуше не могла бы состояться без поддержки властей Азербайджана

Проведение в Шуше конференции "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы", безусловно имело не только научно-практические цели, но и политическое содержание, сказал корреспонденту “Кавказского узла” член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

В частности, он обратил внимание на прозвучавшие на конференции вопросы, касающиеся России. Речь идет о призывах к признанию геноцида черкесов, прекращению принудительного участия представителей этнических меньшинств России в военной операции на Украине, отметил эксперт.

На взгляд аналитика, конференция в определенной степени отражала политику правительства Азербайджана и имела несколько целей.

Аналитики связали преследование талышских активистов с их борьбой за права Несмотря на отсутствие формальной дискриминации по национальному признаку, в Азербайджане под давление властей нередко попадают активисты и исследователи, занимающиеся вопросами этнических и культурных прав национальных меньшинств, считает юрист по правам человека Самед Рагимли. Пользователи в Facebook* в активной дискуссии сосредоточились на вопросе о статусе государственного языка и правах национальных меньшинств.

“Азербайджан - многонациональная страна. Тут также представлены различные религии. Правительство активно продвигает идеи мультикультурализма для формирования имиджа Азербайджана как толерантной страны. В действительности в целом Азербайджана существует мирная атмосфера во взаимоотношениям между представителями различных народов и религий. Правда, отдельные представители этнических меньшинств периодически заявляют об ущемлении их национальных прав в плане ограниченных возможностей для получения образования на родном языке и реализации культуры. Однако власти обеспечивают определенный минимум. С другой стороны, проблема с реализацией прав человека касается всех, не только меньшинств. Преследованиям подвергаются активисты не только из числа национальных меньшинств, в частности талышей, но и в большой степени представителей титульной нации”, - продолжил Джуварлы.

Он назвал некорректным проведение параллелей между трагедией черкесов и каких-либо народов Азербайджана, и в частности талышей.

На его взгляд, талыши несмотря на дискриминацию в СССР, и в особенности в 30-х годах прошлого века, никогда не подвергались переселениям и тем более массовым убийствам.

С другой стороны, добавил он, в последние годы Азербайджан демонстрирует свою активную роль в тюркском и мусульманском мире.

“Поэтому обращение к вопросам исторической памяти, гонениям черкесов в Российской империи, нарушениям прав тюркских и мусульманских народов в современной России безусловно отражает эту политику. И наконец, в этом контексте Азербайджан рассматривает свою политику по защите прав азербайджанских мигрантов и представителей азербайджанской диаспоры в России”, - далее отметил Джуварлы.

Проведение таких конференций как в Шуше является месседжем Баку Москве, чтобы не использовать карту мигрантов для давления на Азербайджан

По его словам, Баку беспокоят периодические рейды правоохранительных органов РФ против азербайджанцев - граждан и не граждан России, давления на руководителей организаций азербайджанской диаспоры.

“Во-первых, это будоражит азербайджанское общество, которое требует от власти “решительных мер” для защиты соотечественников. Во-вторых, жесткие меры против азербайджанцев может вызывать массовое возвращение мигрантов, что обострит социальную и экономическую напряженность в стране. Поэтому проведение таких конференций как в Шуше является месседжем Баку Москве, чтобы не использовать карту мигрантов для давления на Азербайджан. Иначе и Азербайджан может создавать проблемы России, поддерживая национальные устремления народов РФ”, - сказал аналитик.

По его словам, конференция стала также отражением недоурегулированности кризиса в отношениях Баку и Москвы, вызванного разрушением самолета AZAL и усугубленного массовыми рейдами российских силовиков против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, повлекшие гибель двух человек и аресты около 10-ти.

“Символично, что конференция была организована недавно созданным общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия”, которую возглавляет азербайджанский журналист Сейфаддин Гусейнли (Сафаров). Именно двое его братьев погибли во время рейда в Екатеринбурге в июне 2025 года, еще один брат был арестован и вместе с группой других азербайджанцев до сих пор остается в заключении в России”, - отметил Джуварлы.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

По его словам, без поддержки государства Гусейнли не смог бы организовать конференцию. Вообще, по его словам, на территориях Карабаха ни одно общественное или научное мероприятия не может быть организовано без поддержки государства. Джуварлы указал, что даже заезд граждан Азербайджана на эти территории возможен по предварительному уведомлению через портал государственных услуг, не говоря уже об иностранцах.

Кроме того, конференция с участием иностранных гостей требует больших финансовых средств и ее организация без государственной поддержки невозможна.

Политологи в Баку объяснили значение ударов по украинским объектам SOCAR Российские удары по объектам SOCAR на территории Украины рассматриваются Баку как часть более широкого комплекса разногласий и попытка принуждения Азербайджана к отказу от собственного внешнеполитического курса, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Джуварлы обратил внимание на то, что проведение конференции в Шуше практически совпало по времени ударами российских военных по АЗС госнефтекомпании Азербайджана на Украине и жесткой реакцией на эту атаку азербайджанского МИД.

“Все это указывает на то, что в отношениях между Баку и Москвы сохраняются серьезные разногласия даже после заявления сторон об урегулировании “самолетного кризиса”. Азербайджан не приемлет диктата со стороны Москвы и требует уважительного отношения к себе и своему суверенитету. Позиция Баку заключается в том, что мы самостоятельны в своей внешней политике, выборе партнеров. В то же время, Баку заверяет Москву в том, что с его территории России нет угроз. Баку дистанцируется от углубленного партнерства с НАТО. Поддержка Азербайджаном Украины носит гуманитарный и дипломатический характер и укладывается в нормы международного права, краеугольным камнем которого является уважение территориальной целостности государств. Азербайджан также самостоятельно проводит свою энергетическую стратегию, которая основаны на принципах свободного рынка. Азербайджан наращивает экспорт газа в Европу и не вина Баку, что европейцы отказываются от российского газа. Наконец, Баку требует уважительного отношения к азербайджанцам в России, будь это мигранты или граждане РФ, апеллируя к тому, что в Азербайджане есть забота о русских, в стране свыше 300 школ с обучением на русском языке, русский сектор есть в вузах, открыты филиалы МГБ и Медуниверситета имени Сеченова, свободно действует Русская православная церковь”, - отметил Джуварлы.

Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо препятствий для российского бизнеса в Азербайджане, деятельность таких крупных структур как "Лукойл" и ВТБ-банк.

Вопрос признания геноцида черкесов властями Азербайджана не рассматривается в политической плоскости

Эксперт аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу обратил внимание на то, что вопрос исторической памяти о массовых убийствах черкесов в Царской России привлек внимание не только провластных НПО, но и оппозиционно настроенных активистов.

Отдельные общественные группы в Азербайджане считают необходимым демонстрацию солидарности с черкесами.

По его словам, два месяца назад "Платформа поддержки Украины ради демократии", созданная азербайджанскими активистами в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине, призвала азербайджанский народ отмечать 21 мая вместе со всем черкесским народом как День памяти и надежды. “Дата 21 мая имеет особое символическое значение в коллективной памяти черкесов. Именно в этот день в 1864 году официально завершились Кавказская война, и многие черкесские организации отмечают эту дату как национальный день траура. Отдельные общественные группы в Азербайджане считают необходимым демонстрацию солидарности с черкесами. Надо отметить также и то, что потомки бежавших из России черкесов сегодня играют важную роль в общественно-политической и научной жизни Турции, с которой уже Азербайджана тесные братские связи”, - сказал Фархадоглу.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

По его словам, тема черкесской трагедия 19 века перекликается также массовыми репрессиями и принудительными переселениями других кавказских и тюркских народов уже в СССР.

“Судьба черкесов не была единственным случаем принудительного переселения на Северном Кавказе. Позднее массовой депортации в 1944 году подверглись чеченцы и ингуши, были насильственно переселены балкарцы и карачаевцы, а также крымские татары и турки-месхетинцы. В результате этих событий сотни тысяч людей были насильно изгнаны со своих земель. По различным оценкам, число депортированных на Северном Кавказе и в Крыму составило примерно 700 000–850 000 человек, а число погибших оценивается в 150 000–250 000 человек. Политика принудительного переселения и не обошла стороной и азербайджанцев. По меньшей мере, 50 тысяч азербайджанцев были насильственно переселены из Армении в Азербайджан и поселены на пустынных территориях. Причиной тому стало то, что Турция стала членом НАТО и Сталин опасался, что в случае войны азербайджанцы могут “не лояльны”. Я уже не говоря об изгнании из Армении в 1988-89 годах оставшихся 200 тысяч азербайджанцев. Поэтому боль народов, подвергшихся массовым репрессиям, принудительным переселениям понятна азербайджанскому обществу и вызывает сочувствие и солидарность. И если раньше об этом в Азербайджане говорили в академических кругах, то сейчас голоса в поддержку исторической справедливости звучат и на общественном уровне”, - отметил Фархадоглу.

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

Отвечая на вопрос о возможности признания геноцида черкесов парламентом Азербайджана, как это сделали парламенты Грузии и Украины, аналитик ответил, что пока в Азербайджане эта тема обсуждается в научной плоскости и на общественном уровне. При этом он обратил внимание на то, что в международном научном и правозащитном сообществе многими данный вопрос рассматривается больше как проблема исторической справедливости и коллективной памяти, нежели как объект политической повестки.

Черкесские активисты сочли второстепенными политические мотивы Азербайджана

Руководитель «Черкесского центра США» Марианна Шэру считает, что конференция в Шуше стала важным этапом международного обсуждения черкесского вопроса. По ее словам, среди участников были как известные общественные и политические деятели, так и журналисты и активисты, которые на протяжении многих лет занимаются проблемами черкесского народа.

«Я хотела бы выразить благодарность всем участникам и организаторам, которые смогли приехать и принять участие в освещении правды о нашем народе. Особенно хочу выделить азербайджанскую журналистку Аиду Эйвазлы Гёйтюрк, которая одной из первых заинтересовалась черкесским вопросом, а также Ибрагима Яганова*, активно участвовавшего в организации конференции», — сказала Шэру корреспонденту «Кавказского узла».

Она назвала Яганова* одним из наиболее заметных представителей черкесского национального движения. «Это один из наших главных политических деятелей, который много лет отстаивает права и свободы черкесов», — пояснила Шеру.

Среди известных ей участников она также назвала профессора Мераба Чухуа, который, по ее словам, последовательно поддерживает черкесское движение, общественного деятеля Родина Налгабец, проживающего в Израиле, Фатимат Карданову-Янноне и Анжелику Тохтамыш.

«Фатимат Карданова-Янноне и Анжелика Тохтамыш давно участвуют в общественной и политической деятельности, связанной с освещением черкесского вопроса. Я очень горжусь тем, что живу в одно время с этими людьми и что наше поколение может что-то изменить», — заявила она.

По словам Шеру, Родин Налгабец предлагает «важные и результативные идеи, которые постепенно внедряются в черкесскую политическую жизнь». Она также отметила деятельность журналистки Фатимы Тлис, назвав ее одним из людей, заложивших в начале 2000-х годов основу современной информационной и правозащитной работы по черкесской проблематике.

Фатима Тлис — независимая журналистка и бывший стипендиат Центра по правам человека имени Карра при Гарвардском университете. Она освещала ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, сотрудничала с Associated Press, «Новой газетой», BBC, много лет работала журналистом «Голоса Америки»*, а также стала лауреатом международных журналистских премий, сообщила Шэру.

Рустама Хуажева Шэру охарактеризовала как черкесского общественного и политического деятеля, который после отъезда из России продолжил работу в эмиграции. Он участвовал в деятельности ряда международных черкесских организаций , а также в подготовке конференции в Сейме Литвы по вопросу признания геноцида черкесов. Хуажев является одним из учредителей и членом правления Всемирного черкесского агентства.

Это является частью определенной программы Азербайджана, который старается занять независимую позицию и избавиться от пророссийского влияния

Шэру не считает, что конференцию следует рассматривать исключительно как инструмент политического давления Баку на Москву. По ее мнению, интерес Азербайджана к черкесской теме может быть «частью стремления страны укрепить независимую внешнеполитическую позицию и уменьшить российское влияние», однако главной причиной проведения мероприятия стала «необходимость открытого обсуждения черкесского вопроса».

«Я думаю, что это является частью определенной программы Азербайджана, который старается занять независимую позицию и избавиться от пророссийского влияния. Но не думаю, что конференция проводилась для того, чтобы кого-то разозлить или устроить скандал», — сказала она.

По словам Шэру, «просто пришло время заняться этим вопросом». «У Азербайджана появилась возможность поддержать такую дискуссию, а у черкесского движения сохраняется необходимость выносить ее на международный уровень», – сказала она.

Проведение конференции именно в Шуше она назвала символичным. «Азербайджанский народ на собственном опыте понимает, что значит бороться за свою территорию и свои права. Думаю, выбор Шуши должен был продемонстрировать понимание черкесского вопроса через собственный исторический опыт», — заявила Шеру.

Полномочный представитель Объединенного черкесского совета в США, председатель общественно-политического движения «Черкесский конгресс Карачаево-Черкесской Республики» Касе Кик положительно оценил состав участников конференции в Шуше и ее значение для международного обсуждения черкесского вопроса.

«Большинство участвовавших в конференции людей я знаю, поддерживаю и положительно отношусь к целям и результатам этого мероприятия. Любой шаг в сторону рассмотрения черкесского вопроса я оцениваю положительно», — сказал Кик корреспонденту «Кавказского узла».

Одним из наиболее известных участников он назвал грузинского профессора Мераба Чухуа. «Он широко известен в черкесских кругах, это авторитетный и уважаемый человек. Как профессор, специалист и политик он хорошо разбирается и во внутренних процессах черкесского движения, и в кавказской политике в целом, поэтому его мнение представляло интерес для участников конференции», — пояснил Кик.

Фатимат Карданову-Янноне он представил как этническую черкешенку, проживающую в Литве и принимавшую активное участие в организации конференции по черкесской проблематике, состоявшейся в Вильнюсе в декабре 2025 года.

Анжелику Тохтамыш Кик назвал активисткой черкесского движения, проживающей в Стамбуле. «Я знаю ее лично. Это активный, честный и порядочный человек с четкими убеждениями. Мы являемся единомышленниками», — отметил он.

Рустама Хуажева Кик назвал своим бывшим соратником по общественно-политической работе. По его словам, Хуажев сейчас сотрудничает со Всемирным черкесским агентством и занимается защитой прав и интересов черкесов на международном уровне.

«Он представляет черкесские интересы и ведет аналитическую и организационную работу по своему направлению. Его деятельность связана с вынесением черкесского вопроса на международные площадки», — сказал Кик.

Ибрагима Яганова* он охарактеризовал как одного из ветеранов черкесского национального движения. «На протяжении многих десятилетий он представлял черкесский вопрос — сначала на широком политическом уровне внутри Российской Федерации, а сейчас в Европе и мире. Он работает с европейскими структурами и избран председателем Всемирного черкесского агентства, зарегистрированного в Литве», — заявил Кик.

Фатиму Тлис он назвал одним из наиболее значимых представителей черкесской журналистики и правозащитной деятельности. «Она наш учитель. Основу и стержень этой работы она заложила еще в начале 2000-х годов», — отметил он.

По оценке Кика, конференция в Шуше будет способствовать росту интереса к черкесской проблематике. «Одна из наших главных задач — привлекать как можно больше внимания к черкесскому вопросу. В этих целях активистов и пригласили на конференцию, чтобы они представляли интересы черкесского народа», — пояснил он.

Кик не стал оценивать, являлось ли мероприятие инструментом давления Азербайджана на Россию. По его словам, для черкесского движения первостепенное значение имеет сам факт готовности других государств обсуждать эту тему.

«Чем бы ни был вызван интерес к черкесскому вопросу, мы всегда рады работать со странами, готовыми протянуть нам руку помощи, выслушать нас и содействовать решению наших проблем», — заявил он.

Среди таких проблем Кик назвал восстановление прав черкесского народа, возможность репатриации и международную поддержку требований черкесского движения. «Какими бы политическими обстоятельствами ни был спровоцирован этот интерес, мы рады ему и готовы к совместной работе», — заключил он.

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