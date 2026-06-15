Аналитики связали преследование талышских активистов с их борьбой за права

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Несмотря на отсутствие формальной дискриминации по национальному признаку, в Азербайджане под давление властей нередко попадают активисты и исследователи, занимающиеся вопросами этнических и культурных прав национальных меньшинств, считает юрист по правам человека Самед Рагимли. Пользователи в Facebook* в активной дискуссии сосредоточились на вопросе о статусе государственного языка и правах национальных меньшинств.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Процесс проходит в закрытом режиме. 4 апреля, выступая перед судом, Абилов отверг обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность. 2 мая прокурор предложил приговорить Абилова к 19 годам лишения свободы. 20 мая суд приговорил Абилова к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Аналитики связали преследование талышских активистов с защитой этнокультурных прав

Правозащитники связывают такую политику с многолетним подозрительным отношением государства к любой деятельности, затрагивающей национальную идентичность, и указывают на дела нескольких талышских активистов и ученых, включенных в списки политзаключенных.

"В Азербайджане не преследуют талышей или представителей других национальных меньшинств только из-за того, что они относятся к данной этнической группе. Власти преследуют лиц, которые проявляют активность в отстаивании этнических или культурных прав. В этом смысле дискриминации по национальному признаку нет. Те же талыши, могут занимать высокие позиции в бизнесе, государстве", - рассказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" юрист по правам человека Самед Рагимли.

"Однако если кто-то фокусируется на этнических, культурных правах, то может столкнуться с давлением. Тоже самое касается кстати верующих-шиитов, которые являются религиозным большинством. Они могут исповедовать религию, посещать мечети, но как только они занимаются религиозным активизмом, то сразу подвергается гонениям, арестам", - добавил Рагимли.

По его словам, указанная им политика в отношении национальных меньшинств проводится в Азербайджане еще с 1930-ых годов.

"Еще в период сталинизма в Азербайджане стала проводиться политика ассимиляции мусульманских национальных меньшинств в составе титульной нации. Она была продолжена и после восстановления независимости страны в начале 1990-х гг. Это в большей степени была связана с армянским сепаратизмом в Карабахе. Власти Азербайджане опасались новых очагов агрессивного сепаратизма и поэтому рассматривали в движениях за национальные права потенциальные угрозы для государственности", - отметил юрист.

"Попытка создания в 1992 году автономного образования Талыш-муганской республики еще более ужесточило политику государства в этом направлении. Поэтому любая деятельность направленные на развитие этнических прав, научные исследования, культурологические мероприятия вызывали у государства настороженность. И наиболее, ретивые чиновники и силовики, периодически выявляли "сепаратистов" и на протяжении последних 20 лет были произведены аресты и последовали тюремные наказания на длительные сроки в отношении целого ряда талышских ученых и активистов", - добавил он.

Одним из последних примеров таких дел Рагимли назвал историю с арестом исследователя талышской культуры Игбала Абилова.

"Этого молодого ученого арестовали по обвинениям в государственной измене, разжигании межнациональной розни, открытых призывах против государства. Однако эти обвинения были основаны на его академических связях с гражданами Армении. Поэтому юридическая достоверность обвинений вызывает сомнения. Дело Абилова вызвало большой резонанс среди международного правозащитного и научных сообществ, которые убеждены, что молодого ученого преследуют именно за исследование талышской культуры", - рассказал Рагимли.

Еще один бакинский аналитик рассматривает дела талышских активистов в общем контексте нарушения прав человека в Азербайджане.

"Для властей нет никакой разницы мотивы активности граждан, требуют ли они свободных выборов, или защищают права отдельных групп - политических, этнических, религиозных, гендерных, или ЛГБТ*. Если гражданин активен, сопротивляется, протестует, то опасен, то должен быть "изолирован". Дела талышских активистов и исследователей я рассматривал бы с этой точки зрения", - сказал эксперт, не пожелавший быть названным.

При этом он указал на "особую чувствительность" дел представителей национальных меньшинств, и в частности талышей, которых провластная пропаганда представляет как "сепаратистов".

Публикация "Кавказского узла" в Facebook* об утверждении приговора Игбалу Абилову Верховным судом вызвало активную дискуссию о статусе государственного языка, правах национальных меньшинств и оценке действий фигуранта дела. Большинство участников обсуждения сосредоточились на вопросе языковой политики. Публикацию прокомментировали 395 пользователей.

Обязанность знать государственный язык

Комментаторы неоднократно подчеркнули, что гражданин страны должен владеть государственным языком и использовать его в официальных процедурах.

"Он гражданин Азербайджана. К какому бы меньшинству он не относился, должен говорить на государственном языке", - считает Cəmilə Şıxməmmədova.

"Любой гражданин страны обязан знать государственный язык страны", - написала Gunel Ahmadova.

Сомнения в наличии дискриминации

Часть комментариев содержала вопрос о том, какие именно факты дискриминации имеются в виду.

"И ещё, в чем дискриминация талышей? Какие факты он привел? В нашей стране ни одного гражданина по национальному признаку не уволили с работы, не отказали в приему в ВУЗ и т.д., в чем же дискриминация? Ему запрещают говорить на родном языке? Пусть говорит с семьёй, друзьями, родственниками. Кто же против", - написала Самиха Рагимова.

"Что-то я не очень поняла, а в чем собственно дискриминация? Ему хлеб не продают? Или может на работу не берут? Или может жить в одном доме с азербайджанцами не позволяют?", - отметила пользователь Irina Sharanova.

Упоминания сепаратизма

В ряде комментариев звучали обвинения в сепаратизме.

"Опять сапаратистские карты разыгрывают? Когда уже они отстанут?", - написала Ay Isayeva.

"Сепаратистам не место в Азербайджане", - заявил пользователь Ramiz Fətəli.

"Не уж то Абилов полагает, что своей сепаратистской деятельностью он сможет разделить Азербайджан на мелкие ханства талышей, лезгин, татов и т.д.?", - спросил Rufi Mansur.

"Эти так называемые исследователи культуры и есть сепаратисты. Подкупные, выполняющие приказы тех или них сил. От них только нестабильность и межнациональные розни", - отметил Nil Ufer.

Спор о самоопределении талышей

На фоне критики прозвучала и другая точка зрения.

"Он просто хочет, чтобы в Азербайджане жили талыши также, как в других странах живут малые народы. Для понимания этого не требуется высшее образование", - написал Eldeniz Kerimov.

"Пока этот мир не научится уважать каждого,кто живёт на этой Земле,его трудно назвать цивилизованным", - указала Фирида Авидзба.

"Проблема талышей родилась не вчера, и не думаю, чтобы жители Азербайджана о ней ничего не знали", - заявила Marina Pitskhelauri.

Спецслужбы готовы "усердствовать", усматривая разжигание межнациональной ненависти и сепаратизма в публикациях об истории, культуре и проблемах национальных меньшинств, считает востоковед и политолог, директор Школы "Демократической журналистики" Зардушт Ализаде. Вместе с тем он не считает преследование талышских активистов прицельно направленным на этническую группу.

"В Азербайджане власти нарушают права не только представителей национальных меньшинств, но и большинства. Этническая принадлежность в этом смысле для режима не имеет значения. Для властей главное, чтобы люди не требовали, не отстаивали свои права, не мешали чиновникам бесконтрольно распоряжаться ресурсами страны", - ранее сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ализаде напомнил, что представители национальных меньшинств правомерно требуют обеспечения им прав, гарантированных Конституцией страны и Европейской конвенцией прав и свобод человека.

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