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05:51, 5 августа 2026

Суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Анара Асадли

Анар Асадли. Скриншот публикации https://www.facebook.com/Anar.Asadli79 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы председателя упраздненной партии "Возвышение" Анара Асадли, который был в мае признан виновным в мошенническом присвоении денег и приговорен к 4,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года председатель партии "Возвышение" Анар Асадли был задержан и обвинен в мошенничестве. Расследование было начато по жалобам двух человек, которые заявили полиции, что Асадли обманом присвоил их деньги на сумму в 150 тысяч и 10 тысяч долларов. Асадли утверждает, что не имеет долгов перед потерпевшими. В мае суд приговорил Асадли к 4,5 года лишения свободы, признав виновным в мошенническом присвоении денег четырех человек.

В деле Асадли "нет состава преступления", и защита намерена "добиваться полного оправдания" политика, заявил в июле 2023 года "Кавказскому узлу" адвокат Хикмет Алиев.

4 августа в Бакинском апелляционном суде состоялось первое заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении председателя упраздненной партии "Возвышение" Анара Асадли, пишет Oxu.az.

На заседании были уточнены анкетные данные, затем адвокат обвиняемого, поддержав апелляционную жалобу, заявил, что Асадли получил деньги в долг, причем трое из признанных потерпевшими граждан это подтвердили в своих показаниях. О том, что деньги были получены в долг и намерения совершить мошенничество не было заявил и сам политик.

Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что считает, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет. Следующее заседание по делу назначено на 8 сентября.

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Автор: "Кавказский узел"

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