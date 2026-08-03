Защита заявила о давлении на азербайджанского оппозиционера Керимли в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядом с камерой лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли установлен телефон, который в ночное время звонит каждые 15 минут. В комитете защиты прав Керимли считают, что это является частью целенаправленного ухудшения условий содержания.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советника - члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 16 июня в апелляционном суде Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры. Председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли ограничен доступ к информации – у него в камере отключен телевизор, нет радио, ему не передают газет, также его лишили права на звонки, заявили его соратники 26 июня.

По словам соратников, с новым давлением Керимли столкнулся после публикации 10 июня телеканалом France24 его письменного интервью. В нем Керимли утверждает, что его преследуют из-за многолетней оппозиционной деятельности "против режима Алиева", и он считает себя "узником совести". Керимли также выражает опасения за свою жизнь в заключении, ссылаясь на случаи смерти других политзаключенных, и допускает возможность политического убийства, если с ним что-то случится.

Комитет защиты прав председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил о "продолжающихся нарушениях прав" оппозиционного политика в СИЗО. Как говорится в заявлении комитета, поступившем корреспонденту "Кавказского узла", условия содержания Керимли "целенаправленно ухудшаются".

В частности, указывается, что вот уже около двух месяцев политику запрещены телефонные разговоры и встречи с членами семьи. Кроме того, далее говорится в заявлении, Керимли содержится в одной камере с человеком, имеющим психические проблемы, что, нарушает его покой".

"Этот человек, обвиняемый в участии в радикальной религиозной вооруженной группе за рубежом, каждую ночь просыпается, шумит до утра, громко произносит религиозные заклинания, бьётся головой о стену и кричит, не позволяя спать Али Керимли", - далее отмечено в заявлении комитета.

Согласно тому же источнику, возле камеры Керимли установлен телефон, который звонит каждые 15 минут в ночное время. А ремонтные работы во дворе СИЗО мешают отдыху Керимли в течение дневного времени.

Помимо того, как говорится в заявлении комитета, в СИЗО отказывают в приеме продуктов для передачи Керимли, ему сокращено время прогулок во дворе СИЗО. В санузле камеры Керимли в течение трёх недель не проводится уборка, ему введен запрет на получение газет, журналов и письменных материалов с выдержками из СМИ и социальных сетей.

"Целенаправленное нарушение сна, создание антисанитарных условий и другие ограничения следует рассматривать как действия, направленные на причинение вреда здоровью Али Керимли, унижение его чести и достоинства", — далее отмечается в заявлении. Комитет призвал международные организации отреагировать на ситуацию и создать независимую мониторинговую комиссию для контроля за условиями содержания политика.

По мнению эксперта в области права, описанные Комитетом защиты прав Керимли случаи содержат признаки нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки, а также бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

"Нарушение сна, если оно носит регулярный и продолжительный характер, создание условий, препятствующих отдыху и восстановлению здоровья, содержание в антисанитарных условиях, необоснованное ограничение контактов с близкими, доступа к информации и прогулкам могут в совокупности достигать порога, установленного статьей 3 Европейской Конвенции и признаны ЕСПЧ как нарушение прав Али Керимли", — отметил юрист.

Как ранее отметил в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" один из адвокатов Керимли, жалобы защиты на условия содержания политика не были приняты к рассмотрению ни районным судом, ни апелляционной инстанцией. В перспективе защита намерена обратиться в ЕСПЧ, поставив вопрос о нарушении прав по статье 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) Европейской конвенции прав человека.